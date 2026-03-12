رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان خبر داد؛

واژگونی ساینا در محور قزوین–زنجان با 5 مصدوم

واژگونی ساینا در محور قزوین–زنجان با 5 مصدوم
رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین از مصدومیت 5 نفر در اثر واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا در آزادراه قزوین-زنجان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی از واژگونی یک خودروی ساینا خبر داد و گفت: امروز 20 اسفند ماه در آزادراه قزوین به زنجان و در فاصله حدود دو کیلومتری قره‌باغ یک دستگاه خودروی ساینا واژگون شد.

وی اضافه کرد: در این حادثه 5 نفر مصدوم شدند. پس از اعلام حادثه، آمبولانس‌های اورژانس از پایگاه قره‌باغ و دو واحد از تاکستان به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی استان ادامه داد: مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان منتقل شدند.

