واژگونی ساینا در محور قزوین–زنجان با 5 مصدوم

به گزارش ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی از واژگونی یک خودروی ساینا خبر داد و گفت: امروز 20 اسفند ماه در آزادراه قزوین به زنجان و در فاصله حدود دو کیلومتری قره‌باغ یک دستگاه خودروی ساینا واژگون شد.

وی اضافه کرد: در این حادثه 5 نفر مصدوم شدند. پس از اعلام حادثه، آمبولانس‌های اورژانس از پایگاه قره‌باغ و دو واحد از تاکستان به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی استان ادامه داد: مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان منتقل شدند.

