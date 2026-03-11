مجروح شدن ۱۸۳ نفر در استان کردستان بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا
روابط عمومی استان کردستان طی اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اثر حملات روز چهارشنبه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهرستانهای سقز، بانه، دیواندره، سروآباد، قروه و مریوان در استان کردستان، ۱۸۳ نفر زخمی شدند.
به گزارش ایلنا، طبق اطلاعیه صادر شده از سوی روابط عمومی استانداری کردستان، در جریان حملات رژیم صهیونیستی به استان مردستان ۱۷۳نفر از هم وطنان مجروح شده اند.
از این تعداد ۲ نفر در سقز و ۱۸ نفر در بانه و ۵۹ نفر در شهرستان دیواندره و ۲۵نفر مربوط به شهرستان سرو اباد است.
همچنین، در پی حمله به یک نقطه در مرکز شهر قروه ضمن وارد آمدن خسارت قابل توجه به ساکنان و منازل اطراف، ۲۹ نفر نیز زخمی شدند.
در شهرستان مریوان نیز حدود ۵۰ نفر در این حملات زخمی شدند.
بر اساس این گزارش، بررسی میزان خسارت و رسیدگی به وضعیت مصدومان همچنان ادامه دارد.