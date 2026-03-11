مدیرکل بحران استانداری آذربایجان شرقی:

حمله به تصفیه خانه تبریز صحت ندارد/تعداد شهدای جنگ در آذربایجان شرقی به ۱۰۱ نفر رسید

حمله به تصفیه خانه تبریز صحت ندارد/تعداد شهدای جنگ در آذربایجان شرقی به ۱۰۱ نفر رسید
مدیرکل بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: شایعات حمله به تصفیه خانه تبریز صحت ندارد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی افزود: امروز سه محل نظامی در اطراف شهر تبریز مورد اصابت قرار گرفته و حوالی ساعت ۵:۲۰ صبح امروز یک باب منزل مسکونی واقع در زعفرانیه تبریز مورد حمله و اصابت قرار گرفته که در این حمله سه نفر دو کودک ۴ و ۷ ساله و پدر خانواده به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: جمع کل شهدا از اول جنگ به ۱۰۱ نفر رسید، برابر گزارش دانشگاه علوم پزشکی تبریز تعداد مجروحین به ۸۵۶ نفر رسیده که بیشتر آن‌ها به صورت سرپایی درمان شده‌اند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
