مدیرکل بحران استانداری آذربایجان شرقی:
حمله به تصفیه خانه تبریز صحت ندارد/تعداد شهدای جنگ در آذربایجان شرقی به ۱۰۱ نفر رسید
مدیرکل بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: شایعات حمله به تصفیه خانه تبریز صحت ندارد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی افزود: امروز سه محل نظامی در اطراف شهر تبریز مورد اصابت قرار گرفته و حوالی ساعت ۵:۲۰ صبح امروز یک باب منزل مسکونی واقع در زعفرانیه تبریز مورد حمله و اصابت قرار گرفته که در این حمله سه نفر دو کودک ۴ و ۷ ساله و پدر خانواده به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: جمع کل شهدا از اول جنگ به ۱۰۱ نفر رسید، برابر گزارش دانشگاه علوم پزشکی تبریز تعداد مجروحین به ۸۵۶ نفر رسیده که بیشتر آنها به صورت سرپایی درمان شدهاند.