ساختمان کنسولگری روسیه در اصفهان در حمله‌ آمریکایی صهیونی آسیب دید

در تجاوز وحشیانه آمریکایی صهیونی چند کارمند کنسولگری روسیه بر اثر موج انفجار به زمین افتادند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، در تجاوز روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه جنگنده‌های آمریکایی صهیونی به استانداری اصفهان ساختمان کنسولگری روسیه در اصفهان دچار خسارت شد.

در این تجاوز وحشیانه چند کارمند کنسولگری روسیه بر اثر موج انفجار به زمین افتادند.

به گفته ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، این اتفاق که در ۸ مارس رخ داد هیچ تلفات یا جراحات جدی به همراه نداشت.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد که مسکو حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک را نقض آشکار قوانین بین‌المللی می‌داند.

زاخارووا گفت: موج انفجار، کارمندان این کنسولگری را چند متر پرتاب کرد بااین‌حال این حمله هیچ‌گونه تلفات یا جراحت به همراه نداشت.

وی حمله به دفاتر نمایندگی دیپلماتیک روسیه را نقض آشکار قوانین بین‌المللی توصیف کرد.

