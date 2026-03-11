وداع اصفهانیها با ده شهید حمله رمضان
سومین مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای جنایات اخیر آمریکایی-صهیونی در اصفهان برگزار شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سومین مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای جنایات اخیر آمریکایی -صهیونی در اصفهان برگزار شد و پیکر مطهر ده شهید جنایات آمریکایی -صهیونی، به خاک سپرده شد.
اسامی شهدا به شرح زیر است:
حسین جبل عاملیان
مهدی پارسا مقدم
مسعود کلینی
علیرضا محمدی فشارکی
محسن ثنایی
علی عابدی
امید حسین قادری
سید مصطفی طباطباییان
الهام فرهادیه
علیرضا اصفهانی جانباز ۷۰درصد.