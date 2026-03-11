به گزارش ایلنا از اصفهان، سومین مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای جنایات اخیر آمریکایی -صهیونی در اصفهان برگزار شد و پیکر مطهر ده شهید جنایات آمریکایی -صهیونی، به خاک سپرده شد.

اسامی شهدا به شرح زیر است:

حسین جبل عاملیان

مهدی پارسا مقدم

مسعود کلینی

علیرضا محمدی فشارکی

محسن ثنایی

علی عابدی

امید حسین قادری

سید مصطفی طباطباییان

الهام فرهادیه

علیرضا اصفهانی جانباز ۷۰درصد.

