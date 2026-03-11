آخرین وداع مردم فریدن با سه شهید حملات آمریکایی صهیونیستی

به گزارش ایلنا از اصفهان، بهرام خواجه سعیدی ضمن اشاره به اینکه شهدای یاد شده از کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی هستند، گفت: آنان در پی حملات یکشنبه هفته جاری دشمن آمریکایی صهیونیستی به شهر اصفهان و نجف‌آباد، به شهادت رسیدند و به خیل همرزمانشان پیوستند.

وی اعلام کرد: شهیدان سرهنگ هادی احمدی و مجتبی اکبری از کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهید سرگرد سجاد نوروزی از افسران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بودند.

خواجه سعیدی با گرامیداشت یاد و نام این شهدای والامقام، تاکید کرد: ایثار و از جانفشانی این دلاوران، همچون دیگر قهرمانان سرافراز ایران، در تاریخ پرافتخار این سرزمین جاودانه خواهد ماند.

وی افزود: مکتب ایثار و شهادت که ریشه در فرهنگ غنی ملی و اسلامی ایران دارد، با اقتدار به راه خود ادامه خواهد داد.

