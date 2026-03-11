مراسم تشییع شهدای حمله هوایی آمریکایی صهیونی به خوانسار برگزار شد

فرماندار خوانسار گفت: مراسم تشییع و خاکسپاری ۶ شهید که به دنبال حمله هوایی رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در روز دوشنبه هفته جاری به این شهرستان به درجه رفیع شهادت نائل شدند، با حضور پرشور مردم برگزار شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدرضا توسلی ضمن اشاره به اینکه شهدای والامقام مذکور شامل چهار نظامی و ۲ غیر نظامی می‌شود، اعلام کرد: هر ۲ شهید غیر نظامی خانم هستند.

وی با بیان اینکه شهدای نظامی از کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، گفت: اسامی آنان شامل سرهنگ مهدی حسنعلی، سروان امید خوبرو، ستوان‌یکم علیرضا محیطی و سرباز وظیفه حسین جنابی می باشد.

فرماندار خوانسار در ادامه افزود: ۲ شهیده غیر نظامی نیز یک خانم سالخورده با نام سکینه رستگار و یک پزشک خدمتگزار با اسم پرستش دهاقین هستند.

وی با اشاره حضور چند هزار نفری شهروندان ولایتمدار خوانسار در مراسم یاد شده، ابراز کرد: این حضور کم نظیر نشان از انسجام و وحدت کلام مردم این شهرستان در محکوم کردن اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در تجاوز غیر قانونی به میهن اسلامی است.

فرماندار خوانسار با اشاره به این حضور کم‌نظیر در مراسم یاد شده، گفت: این اقدام مردم نشانه‌ای از انسجام، وحدت کلام و همبستگی عمیق آنان در محکومیت قاطع تجاوز غیرقانونی و وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به میهن اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: این حضور خودجوش و گسترده شهروندان در مراسم تشییع شهدای خوانسار، پاسخی دندان‌شکن به دشمنان انقلاب و نشان‌دهنده‌ اراده‌ پولادین مردم این دیار در دفاع از آرمان‌های انقلاب و حمایت از مدافعان وطن است.

