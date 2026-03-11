مراسم تشییع شهدای حمله هوایی آمریکایی صهیونی به خوانسار برگزار شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدرضا توسلی ضمن اشاره به اینکه شهدای والامقام مذکور شامل چهار نظامی و ۲ غیر نظامی می‌شود، اعلام کرد: هر ۲ شهید غیر نظامی خانم هستند.

وی با بیان اینکه شهدای نظامی از کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، گفت: اسامی آنان شامل سرهنگ مهدی حسنعلی، سروان امید خوبرو، ستوان‌یکم علیرضا محیطی و سرباز وظیفه حسین جنابی می باشد.

فرماندار خوانسار در ادامه افزود: ۲ شهیده غیر نظامی نیز یک خانم سالخورده با نام سکینه رستگار و یک پزشک خدمتگزار با اسم پرستش دهاقین هستند.

فرماندار خوانسار با اشاره به این حضور کم‌نظیر در مراسم یاد شده، گفت: این اقدام مردم نشانه‌ای از انسجام، وحدت کلام و همبستگی عمیق آنان در محکومیت قاطع تجاوز غیرقانونی و وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به میهن اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: این حضور خودجوش و گسترده شهروندان در مراسم تشییع شهدای خوانسار، پاسخی دندان‌شکن به دشمنان انقلاب و نشان‌دهنده‌ اراده‌ پولادین مردم این دیار در دفاع از آرمان‌های انقلاب و حمایت از مدافعان وطن است.

