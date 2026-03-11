پلمب یک واحد متخلف و ضبط ۵ تن مرغ تاریخ گذشته در اهواز
معاون دادستان مرکز خوزستان از کشف و ضبط پنج تن مرغ تاریخگذشته در یک واحد توزیع مواد غذایی در اهواز خبر داد و گفت: این واحد با دستور قضایی مرکز استان پلمب و متصدی آن به دلیل ارتکاب تخلفات گسترده بهداشتی بازداشت شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، حمید ناصری امروز چهارشنبه بیان کرد: در راستای حفظ سلامت عمومی شهروندان و مقابله با فعالیت تولیدکنندگان و عرضهکنندگان مواد غذایی غیرمجاز و غیربهداشتی و در اجرای سیاستها و برنامههای مصوب قرارگاه حقوقی و قضایی ، گشت مشترکی با محوریت دادستانی مرکز استان تشکیل شد.
ناصری ادامه داد: این تیم با حضور نماینده دادستان مرکز استان، نمایندگان تعزیرات حکومتی، اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت، پلیس اماکن و جهاد کشاورزی، کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکی به صورت میدانی و هدفمند از واحدهای مشکوک در سطح شهر اهواز بازدید می کند.
معاون دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: در جریان این بازرسیها، یک واحد توزیعکننده مرغ و مواد غذایی شناسایی شد که در آن حدود پنج تن مرغ تاریخگذشته و غیرقابل مصرف نگهداری میشد.
ناصری ادامه داد: این واحد در شرایطی کاملا مغایر با ضوابط و استانداردهای بهداشتی فعالیت داشت و با توجه به حساسیت موضوع و به منظور پیشگیری از هرگونه تهدید علیه سلامت مردم، بلافاصله با دستور قضایی این واحد پلمب و پرونده قضایی برای رسیدگی به تخلفات صورتگرفته تشکیل ومتصدی واحد نیز بازداشت شد.
وی در ادامه با تاکید بر تداوم نظارتها گفت: دادسرای مرکز خوزستان با همکاری دستگاههای نظارتی و اجرایی با هرگونه فعالیت غیرمجاز و عرضه مواد غذایی غیربهداشتی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و از شهروندان نیز انتظار میرود در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به مراجع قانونی گزارش دهند.