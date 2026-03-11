دختر تکواندوکار ۹‌ ساله، اولین شهیده ورزشکار زنجان شد

به گزارش ایلنا از اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان، شهیده مهنیا حسن زاده از ورزشکاران رشته تکواندو استان زنجان و از شاگردان استاد نگار مددخانی بود که در حملات آمریکایی صهیونیستی بامداد روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه به همراه مادر و خواهرش در منزل مسکونی به شهادت رسید.

جامعه ورزش و جوانان استان زنجان ضمن محکومیت این جنایت، اعلام می دارد راه این شهدا را ادامه خواهند داد و یاد و نام آنان همواره در میان ورزشکاران و جوانان استان زنده خواهد ماند.

پیش از این، محمود دوستی از ورزشکاران رشته جودو و علیرضا فیروزی از کاراته کاران استان در حملات صهیونیستی - آمریکایی به شهادت رسیدند.

۴۱ شهید نظامی و غیرنظامی سهم استان زنجان در دفاع از کیان ایران اسلامی در جنگ تحمیلی دوم است که از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ توسط رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به بهانه‌های واهی علیه ملت ایران آغاز شد.

انتهای پیام/