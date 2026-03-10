۶ شهید در حمله دشمن صهیونی-آمریکایی به تبریز و آذرشهر/ افزایش شهدای استان به ۹۵ نفر

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی اظهار کرد: عصر امروز سه نقطه غیرمسکونی در اطراف تبریز مورد حمله قرار گرفت .

وی افزود: در این حملات ۲ نفر از نیروهای انتظامی تبریز و چهار نفر در آذرشهر به درجه شهادت نایل شدند.

وی اضافه کرد: تعداد مجروحان جنگ رمضان در آذربایجان شرقی تاکنون به ۵۵۸ مجروح رسیده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی تشریح کرد: امروز سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ در تبریز در خیابان حافظ ساختمان یگان ویژه نیروی انتظامی و در نصف راه ساختمان پلیس آگاهی نیروی انتظامی مورد حمله آمریکایی - صهیونی قرار گرفت.

وی یادآوری کرد: همچنین در شهرستان‌های بناب، اسکو، عجب‌شیر، آذرشهر، مراغه و ملکان مراکز انتظامی و نظامی مورد حمله قرار گرفت.

فرشی بیان‌کرد: از مردم عزیز می‌خواهیم به مناطق مورد حمله نزدیک نشوند و از مناطق دیگر عبور کنند؛ همچنین از فیلمبرداری و توقف در این مناطق پرهیز نمایند.

وی گفت؛ مردم عزیز به شایعه حمله به ساختمان استانداری و شایعات دیگر توجه نکنند و اخبار را از منابع موثق پیگیری کنند.

