۶ شهید در حمله دشمن صهیونی-آمریکایی به تبریز و آذرشهر/ افزایش شهدای استان به ۹۵ نفر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: در حمله عصر امروز سه شنبه دشمن صهیونی-آمریکایی به تبریز و آذرشهر ۶ نفر از هموطنان مان به درجه رفیع شهادت نایل شدند و آمار شهدای آذربایجان شرقی در جنگ رمضان به ۹۵ نفر رسید.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی اظهار کرد: عصر امروز سه نقطه غیرمسکونی در اطراف تبریز مورد حمله قرار گرفت .
وی افزود: در این حملات ۲ نفر از نیروهای انتظامی تبریز و چهار نفر در آذرشهر به درجه شهادت نایل شدند.
وی اضافه کرد: تعداد مجروحان جنگ رمضان در آذربایجان شرقی تاکنون به ۵۵۸ مجروح رسیده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی تشریح کرد: امروز سهشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ در تبریز در خیابان حافظ ساختمان یگان ویژه نیروی انتظامی و در نصف راه ساختمان پلیس آگاهی نیروی انتظامی مورد حمله آمریکایی - صهیونی قرار گرفت.
وی یادآوری کرد: همچنین در شهرستانهای بناب، اسکو، عجبشیر، آذرشهر، مراغه و ملکان مراکز انتظامی و نظامی مورد حمله قرار گرفت.
فرشی بیانکرد: از مردم عزیز میخواهیم به مناطق مورد حمله نزدیک نشوند و از مناطق دیگر عبور کنند؛ همچنین از فیلمبرداری و توقف در این مناطق پرهیز نمایند.
وی گفت؛ مردم عزیز به شایعه حمله به ساختمان استانداری و شایعات دیگر توجه نکنند و اخبار را از منابع موثق پیگیری کنند.