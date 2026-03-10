خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۶ شهید در حمله دشمن صهیونی-آمریکایی به تبریز و آذرشهر/ افزایش شهدای استان به ۹۵ نفر

کد خبر : 1760960
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: در حمله عصر امروز سه شنبه دشمن صهیونی-آمریکایی به تبریز و آذرشهر ۶ نفر از هموطنان مان به درجه رفیع شهادت نایل شدند و آمار شهدای آذربایجان شرقی در جنگ رمضان به ۹۵ نفر رسید.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی اظهار کرد: عصر امروز سه نقطه غیرمسکونی در اطراف تبریز مورد حمله قرار گرفت .

وی افزود: در این حملات ۲ نفر از نیروهای انتظامی تبریز و چهار نفر در آذرشهر به درجه شهادت نایل شدند.

وی اضافه کرد: تعداد مجروحان جنگ رمضان در آذربایجان شرقی تاکنون به ۵۵۸ مجروح رسیده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی تشریح کرد: امروز سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ در تبریز در خیابان حافظ ساختمان یگان ویژه نیروی انتظامی و در نصف راه ساختمان پلیس آگاهی نیروی انتظامی مورد حمله آمریکایی - صهیونی قرار گرفت.

وی یادآوری کرد: همچنین در شهرستان‌های بناب، اسکو، عجب‌شیر، آذرشهر، مراغه و ملکان مراکز انتظامی و نظامی مورد حمله قرار گرفت. 

فرشی بیان‌کرد: از مردم عزیز می‌خواهیم به مناطق مورد حمله نزدیک نشوند و از مناطق دیگر عبور کنند؛ همچنین از فیلمبرداری و توقف در این مناطق پرهیز نمایند.

وی گفت؛ مردم عزیز به شایعه حمله به ساختمان استانداری و شایعات دیگر توجه نکنند و اخبار را از منابع موثق پیگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل