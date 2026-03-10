مدیرکل آموزش و پرورش یزد:
آموزش در دوران جنگ با جدیت ادامه دارد
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، از ادامه روند آموزشی در شرایط جنگی با تاکید بر شعار "آموزش تعطیلبردار نیست" و بهرهگیری از بستر فضای مجازی "شاد" خبر داد.
به گزارش ایلنا از یزد، علی دهقان، در نشستی با اصحاب رسانه استان ضمن تسلیت ارتحال پدر گرامی حضرت آیتالله خامنهای و تبریک انتخاب و معرفی آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید انقلاب، بر تداوم روند آموزشی در شرایط جنگی تاکید و اظهار کرد: آموزش تعطیلبردار نیست، و در این راستا، کلاسهای آموزشی در سراسر استان برنامهریزی شده و از طریق بستر فضای مجازی "شاد" پیگیری میشود.
وی با بیان اینکه کلاسهای آموزشی از روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه آغاز شده است، افزود: علیرغم وجود برخی مشکلات اولیه در شبکه، کلاسها هماکنون به طور مستمر در حال برگزاری بوده و روند اجرای آنها به دقت نظارت میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، با اشاره به ترافیک شبکه و تلاش برای کاهش اختلالات، تصریح کرد: کلاسها برای مقاطع تحصیلی مختلف در ساعات مشخصی برگزار میشود تا از تداخل و افت کیفیت جلوگیری گردد.
دهقان از حضور پررنگ معلمان در کلاسهای مجازی خبر داد و گفت: در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۱۷ و ۱۸ اسفندماه، حدود ۹۸ درصد معلمان در شبکه شاد حضور فعال داشتند و تنها ۱۱ درصد دانشآموزان غایب بودند. وی یادآور شد که مشکلات موجود به طور مستمر رصد و برای رفع آنها اقدام میشود.
وی همچنین از اتخاذ تدابیر لازم برای زمانهای احتمالی قطع اینترنت خبر داد و بیان کرد: معاونین اداره کل به عنوان نمایندگان شهرستانها و حتی مدارس، در حوزه آموزشی و پرورشی استان تعیین شدهاند تا در صورت بروز هرگونه وقفه، روند امور را پیگیری کنند.
وی در پایان، از فعال شدن گروههای آموزشی در سازمان آموزش و پرورش استان خبر داد و افزود: این گروهها وظیفه نظارت بر محتوای کلاسهای درسی را بر عهده دارند.