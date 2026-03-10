خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حلقه انسانی برای حفاظت از چهلستون تشکیل شد

حلقه انسانی برای حفاظت از چهلستون تشکیل شد
کد خبر : 1760946
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از شهروندان، دوستداران میراث فرهنگی و مسئولان استان اصفهان با حضور در محوطه کاخ‌موزه چهلستون، با تشکیل حلقه‌ای انسانی، تخریب آثار تاریخی را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، جمعی از شهروندان، دوستداران میراث فرهنگی و مسئولان استان اصفهان با حضور در محوطه کاخ‌موزه چهلستون، با تشکیل حلقه‌ای انسانی، تخریب آثار تاریخی را محکوم کردند.

این تجمع عصر امروز با حضور استاندار اصفهان، نخبگان فرهنگی و فعالان حوزه میراث تاریخی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهایی، بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی و هویت تمدنی اصفهان تأکید کردند.

استاندار اصفهان با حضور در میان مردم و پیوستن به حلقه انسانی، ضمن محکومیت تخریب بناهای تاریخی، بر پیگیری حقوقی این موضوع در مجامع بین‌المللی تأکید کرد.

مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه این تجمع گفت: در حال مستندسازی دقیق آسیب‌های واردشده به آثار تاریخی هستیم و این مستندات به مراجع قانونی و حقوقی بین‌المللی ارائه خواهد شد.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده است تا خبرنگاران مستقل از کشورهای مختلف به اصفهان سفر کرده و از نزدیک آثار آسیب‌دیده را مشاهده و ثبت کنند تا ابعاد این موضوع به‌صورت شفاف به افکار عمومی جهان منتقل شود.

استاندار با انتقاد از آنچه «سکوت نهادهای بین‌المللی در قبال تخریب میراث تاریخی» خواند، تصریح کرد: انتظار می‌رود مجامع مسئول در حوزه میراث فرهنگی، نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و در برابر تخریب تاریخ و هویت تمدنی سکوت نکنند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، اقدام صورت‌گرفته را حرکتی خودجوش در دفاع از میراث تاریخی دانستند و بر ادامه پیگیری‌ها برای حفاظت از آثار ثبت‌شده جهانی اصفهان تأکید کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل