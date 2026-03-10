حلقه انسانی برای حفاظت از چهلستون تشکیل شد
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، جمعی از شهروندان، دوستداران میراث فرهنگی و مسئولان استان اصفهان با حضور در محوطه کاخموزه چهلستون، با تشکیل حلقهای انسانی، تخریب آثار تاریخی را محکوم کردند.
این تجمع عصر امروز با حضور استاندار اصفهان، نخبگان فرهنگی و فعالان حوزه میراث تاریخی برگزار شد و شرکتکنندگان با سردادن شعارهایی، بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی و هویت تمدنی اصفهان تأکید کردند.
استاندار اصفهان با حضور در میان مردم و پیوستن به حلقه انسانی، ضمن محکومیت تخریب بناهای تاریخی، بر پیگیری حقوقی این موضوع در مجامع بینالمللی تأکید کرد.
مهدی جمالینژاد در حاشیه این تجمع گفت: در حال مستندسازی دقیق آسیبهای واردشده به آثار تاریخی هستیم و این مستندات به مراجع قانونی و حقوقی بینالمللی ارائه خواهد شد.
وی افزود: برنامهریزی شده است تا خبرنگاران مستقل از کشورهای مختلف به اصفهان سفر کرده و از نزدیک آثار آسیبدیده را مشاهده و ثبت کنند تا ابعاد این موضوع بهصورت شفاف به افکار عمومی جهان منتقل شود.
استاندار با انتقاد از آنچه «سکوت نهادهای بینالمللی در قبال تخریب میراث تاریخی» خواند، تصریح کرد: انتظار میرود مجامع مسئول در حوزه میراث فرهنگی، نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و در برابر تخریب تاریخ و هویت تمدنی سکوت نکنند.
شرکتکنندگان در این تجمع، اقدام صورتگرفته را حرکتی خودجوش در دفاع از میراث تاریخی دانستند و بر ادامه پیگیریها برای حفاظت از آثار ثبتشده جهانی اصفهان تأکید کردند.