شهادت محمدمهدی نجابت دانشجوی دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز در پیامی از شهادت یکی از دانشجویان خود به نام محمدمهدی نجابت خبرداد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه شیراز، در پی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و دشمن آمریکایی به شهر شیراز در بعدازظهر ۱۹ اسفندماه، محمدمهدی نجابت دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و از فعالان فرهنگی دانشگاه شیراز، به درجه رفیع شهادت نائل شد.
روابط عمومی دانشگاه شیراز با صدور پیامی، ضمن تبریک و تسلیت شهادت این دانشجوی شهید به خانواده وی، بهویژه مادر بزرگوارشان سرکار خانم حائری شیرازی از کارشناسان فرهنگی دانشگاه، این ضایعه را به جامعه علمی دانشگاه شیراز نیز تسلیت گفت.
در این پیام همچنین بر تداوم راه استقامت، دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان این مرز و بوم تأکید شده و آمده است: بیتردید خون پاک شهدا نهال مقاومت را تنومندتر خواهد کرد و فرزندان این سرزمین اجازه نخواهند داد خواب شوم صهیونیسم جهانی برای ناامنسازی ایران عزیز تعبیر شود.