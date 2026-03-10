کاهش دما و احتمال بارش برف در ارتفاعات/ریسک کوهنوردی در شرایط زمستانی بالاست

به گزارش ایلنا از البرز، محمدباقر خلفی با اشاره به کاهش دما و‌ خطر سرمازدگی در ارتفاعات استان، اظهار کرد: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بارش برف، کاهش دما، یخبندان و خطر سقوط سنگ، هموطنان به توصیه‌های امدادی توجه کنند.

وی افزود: متأسفانه برخی کوهنوردان با وجود هشدارهای مکرر به ارتفاعات وارد می‌شوند و جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند چراکه بی‌اطلاعی از وضعیت جسمانی در حین کوهپیمایی می‌تواند باعث آسیب‌های جدی شود.

خلفی تأکید کرد: ریسک کوهنوردی در شرایط زمستانی بالا است و احتمال یخ‌زدگی و سقوط وجود دارد و علاقه‌مندان باید صعود خود را به شرایط جوی مساعد موکول کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز گفت: تیم‌های امداد و نجات هلال احمر برای هرگونه حادثه احتمالی آماده خدمات‌رسانی هستند و مسافران در صورت نیاز می‌توانند با سامانه ۱۱۲ تماس بگیرند.

