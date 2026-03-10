خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راه مازندران:

محور کندوان از ساعت ۱۹ امشب یک‌طرفه می‌شود

کد خبر : 1760859
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه مازندران از انسداد محور کندوان در مسیر شمال به جنوب از ساعت ۱۷ امروز خبر داد و اعلام کرد که با هدف تخلیه بار ترافیکی و افزایش ایمنی، این محور از ساعت ۱۹ امشب در مسیر جنوب به شمال به‌صورت یک‌طرفه درمی‌آید

سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار داشت: به منظور مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای، محور کندوان از ساعت ۱۷:۰۰ امروز در مسیر شمال به جنوب مسدود خواهد شد.

وی افزود: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با پلیس راه فراجا و فرماندهی انتظامی استان، پس از تخلیه کامل بار ترافیکی مسیر، طرح یک‌طرفه از جنوب به شمال (از محدوده پل زنگوله به سمت مرزن‌آباد) از حوالی ساعت ۱۹:۰۰ اجرایی می‌شود.

رئیس پلیس راه مازندران خاطرنشان کرد که هدف از اجرای این محدودیت‌ها، تسهیل در تردد وسایل نقلیه، کاهش حجم ترافیک و ارتقای ایمنی سفرهای جاده‌ای در محورهای ارتباطی استان است. از رانندگان تقاضا می‌شود ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل