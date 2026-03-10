سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار داشت: به منظور مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای، محور کندوان از ساعت ۱۷:۰۰ امروز در مسیر شمال به جنوب مسدود خواهد شد.

وی افزود: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با پلیس راه فراجا و فرماندهی انتظامی استان، پس از تخلیه کامل بار ترافیکی مسیر، طرح یک‌طرفه از جنوب به شمال (از محدوده پل زنگوله به سمت مرزن‌آباد) از حوالی ساعت ۱۹:۰۰ اجرایی می‌شود.

رئیس پلیس راه مازندران خاطرنشان کرد که هدف از اجرای این محدودیت‌ها، تسهیل در تردد وسایل نقلیه، کاهش حجم ترافیک و ارتقای ایمنی سفرهای جاده‌ای در محورهای ارتباطی استان است. از رانندگان تقاضا می‌شود ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.

