معاون سیاسی استانداری تشریح کرد:
جزئیات حملات امروز دشمن به شهرستانهای اراک و خمین در استان مرکزی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به وقوع حملات بامداد امروز دشمن در استان اشاره کرده و گفت: این حملات در 2 شهرستان اراک و خمین اتفاق افتاده است. گزارشهای تکمیلی درباره ابعاد حادثه و میزان دقیق خسارات پس از بررسیهای میدانی و کارشناسی منتشر خواهد شد.
به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: در شهر اراک یک منزل مسکونی هدف اصابت پرتابه قرار گرفت که متأسفانه در نتیجه این حادثه 5 نفر از ساکنان این واحد مسکونی به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر نیز زخمی شد. علاوه بر این واحد مسکونی، برخی واحدهای اطراف نیز دچار خسارتهایی شدند.
وی به میزان خسارتهای وارد شده به ساختمانهای مجاور محل حادثه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: هر چند میزان خسارت در دیگر ساختمانهای مجاور جزئی گزارش شده است، اما کانون اصلی حادثه در شهرستان اراک، همان واحد مسکونی بوده است که به طور مستقیم هدف قرار گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی درباره حادثهای که در شهرستان خمین رخ داد اشاره کرده و اظهار داشت: در این شهر یک مدرسه هدف اصابت قرار گرفت که در نتیجه آن، ساختمان مدرسه تخریب شد. در این حادثه علاوه بر تخریب مدرسه، برخی واحدهای اطراف نیز دچار آسیب شدند.
قمری به عدم تلفات جانی در حمله به مدرسه شهرستان خمین اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: خوشبختانه در حادثه مربوط به شهرستان خمین هیچگونه تلفات جانی گزارش نشده است. در این راستا تنها خسارات مادی به ساختمان مدرسه و تعدادی از واحدهای اطراف این ساختمان وارد شده است.
وی از تلاش نیروهای امدادی و دستگاههای اجرایی مسئول در مدیریت حوادث امروز استان مرکزی قدردانی کرده و بیان داشت: تیمهای عملیاتی، امدادی و خدماتی بلافاصله پس از وقوع این 2 حادثه در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای امدادرسانی، انتقال مجروح و بررسی خسارات را انجام دادهاند.