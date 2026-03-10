معاون استاندار آذربایجان شرقی: خسارات وارد شده به اموال مردم رصد و جبران می شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر تداوم خدمترسانی دستگاههای اجرایی در شرایط کنونی گفت: خسارات وارد شده به اموال مردم در حال رصد و بررسی است و مدیران باید به مردم اطمینان خاطر بدهند که این خسارتها ثبت شده و در زمان مناسب جبران خواهد شد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ظفر محمدی با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی اظهار کرد: مجموعه دستگاههای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان آذربایجان شرقی در این روزها با تلاش مضاعف و به صورت شبانهروزی در حال فعالیت هستند تا خدمات عمومی به مردم بدون وقفه ادامه یابد و هیچ کاری بر زمین نماند.
وی افزود: در چنین شرایطی مهمترین انتظار از مدیران دستگاههای اجرایی این است که با مدیریت صحیح منابع و امکانات، اجازه ندهند روند خدمترسانی به مردم مختل شود. مردم باید مطمئن باشند که مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی با تمام توان در حال انجام وظایف خود هستند و مسائل و مشکلات احتمالی را به صورت جدی پیگیری میکنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم توجه به حفظ سلامت نیروهای انسانی گفت: سرمایه اصلی هر دستگاه اجرایی نیروی انسانی آن است و در شرایط حساس کنونی باید بیش از هر زمان دیگری از سلامت و امنیت کارکنان و نیروهای عملیاتی صیانت شود. بر همین اساس تأکید شده است که حتی در برگزاری جلسات اداری نیز ملاحظات و نکات ایمنی و امنیتی به طور کامل رعایت شود.
محمدی ادامه داد: علاوه بر نیروی انسانی، حفاظت از تجهیزات، زیرساختها و امکانات نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این امکانات پشتوانه ارائه خدمات به مردم محسوب میشوند و باید به گونهای مدیریت شوند که در شرایط مختلف بتوان از آنها برای پاسخگویی به نیازهای جامعه استفاده کرد.
وی با بیان اینکه شرایط جنگی طبیعتاً با محدودیتها و دشواریهایی همراه است، گفت: در چنین شرایطی همه ظرفیتها و امکانات کشور باید در مسیر مدیریت شرایط و پشتیبانی از حوزههای مورد نیاز قرار گیرد، اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای توقف خدمات عمومی نیست و دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند امور مردم با کمترین مشکل و اختلال انجام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به موضوع خسارتهای احتمالی وارد شده به اموال مردم افزود: در این زمینه تأکید شده است که دستگاههای مرتبط خسارتها را به صورت دقیق رصد و ثبت کنند تا پس از بررسیهای لازم، زمینه جبران آنها در زمان مناسب فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: مدیران باید با اطلاعرسانی شفاف و به موقع، به مردم اطمینان خاطر بدهند که مشکلات و خسارتهای وارد شده مورد توجه مسئولان قرار دارد و پیگیریهای لازم برای رسیدگی به آنها در حال انجام است.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در آذربایجان شرقی گفت: تدبیر وزیر راه و شهرسازی برای اعزام معاونان این وزارتخانه به استانها در شرایط کنونی اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است، زیرا حضور میدانی مسئولان ملی در استانها میتواند به تسریع در تصمیمگیریها، بررسی دقیقتر مسائل و حل سریعتر مشکلات کمک کند.
وی ابراز امیدواری کرد با همدلی، هماهنگی و تلاش مستمر مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی، روند خدمترسانی به مردم به بهترین شکل ادامه یابد و مشکلات احتمالی نیز با مدیریت مناسب برطرف شود.