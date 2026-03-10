درمان مصدومان حملات رژیم صهیونیستی در اصفهان رایگان است

به گزارش ایلنا از اصفهان، پژمان عقدک اظهار کرد: همه مصدومان و مجروحان حوادث ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به استان اصفهان می‌توانند در تمامی مراکز درمانی استان به صورت رایگان خدمات دریافت کنند.

وی با بیان اینکه هیچ هزینه‌ای از این افراد دریافت نخواهد شد، افزود: کل روند درمانی این مصدومان از زمان مراجعه تا پایان مراحل درمان، به طور کامل رایگان انجام می‌شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و کادر درمانی استان آمادگی کامل برای ارائه خدمات به مصدومان احتمالی را دارند و روند رسیدگی به این افراد بدون وقفه در حال انجام است.

عقدک تأکید کرد: همه امکانات درمانی و تخصصی برای ارائه خدمات مناسب به مجروحان در نظر گرفته شده و تلاش می‌شود روند درمان آنان در سریع‌ترین زمان و با بهترین کیفیت انجام شود.

