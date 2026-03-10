روابطعمومی سپاه روحالله استان
انهدام یک فروند موشک کروز در آسمان استان مرکزی توسط پدافند هوایی
کد خبر : 1760829
به گزارش ایلنا، در اطلاعیهای که از سوی روابطعمومی سپاه روحالله استان مرکزی صادر شده این چنین آمده است: با تلاش بی وقفه چشمان همیشه بیدار پدافند هوایی یکپارچه، یک فروند موشک کروز در آسمان استان مورد هدف قرار گرفت.