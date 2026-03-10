روابط‌عمومی سپاه روح‌الله استان خبر داد:

انهدام یک فروند موشک کروز در آسمان استان مرکزی توسط پدافند هوایی

روابط‌عمومی سپاه روح‌الله استان مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای به انهدام یک فروند موشک در استان اشاره داشته و در این خصوص اعلام کرد: با تلاش پدافند هوایی یک فروند موشک کروز در آسمان این استان رهیابی، متلاشی و منهدم شد.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه‌ای که از سوی روابط‌عمومی سپاه روح‌الله استان مرکزی صادر شده این چنین آمده است: با تلاش بی وقفه چشمان همیشه بیدار پدافند هوایی یکپارچه، یک فروند موشک کروز در آسمان استان مورد هدف قرار گرفت.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
