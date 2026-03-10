مرکزی ۱۹ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۰:۵۳

روابط‌عمومی سپاه روح‌الله استان خبر داد:

انهدام یک فروند موشک کروز در آسمان استان مرکزی توسط پدافند هوایی

روابط‌عمومی سپاه روح‌الله استان مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای به انهدام یک فروند موشک در استان اشاره داشته و در این خصوص اعلام کرد: با تلاش پدافند هوایی یک فروند موشک کروز در آسمان این استان رهیابی، متلاشی و منهدم شد.