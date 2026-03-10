سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
انهدام پهپاد پیشرفته هرون در آسمان استان مرکزی
روابطعمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیهای به انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی در آسمان استان مرکزی اشاره داشته و اعلام کرد: یک پهپاد پیشرفته هرون در آسمان استان مرکزی رهگیری و متلاشی شد.
