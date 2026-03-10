سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

انهدام پهپاد پیشرفته هرون در آسمان استان مرکزی

روابط‌عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای به انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی در آسمان استان مرکزی اشاره داشته و اعلام کرد: یک پهپاد پیشرفته هرون در آسمان استان مرکزی رهگیری و متلاشی شد.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه‌ای که از سوی روابط‌عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شده، آمده است: با مجاهدت‌های رزمندگان اسلام و فعالیت پدافند یکپارچه کشور، یک پهپاد پیشرفته هرون دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی رهگیری و متلاشی شده است.

