جو اصفهان ناپایدار میشود؛ کاهش ۵ درجهای دما
کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان از ناپایداری جو در استان اصفهان تا پایان هفته خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مینا معتمدی اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد امروز جو نسبتاً پایداری در سطح استان اصفهان حاکم خواهد بود و شرایط جوی در بیشتر مناطق صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات وزش باد نیز دور از انتظار نیست.
وی افزود: با توجه به گذر امواج از تراز میانی جو، در نیمه جنوبی و شرقی استان طی امروز و فردا شرایط ناپایدارتر خواهد شد و افزایش ابر، رگبارهای پراکنده باران، وزش باد به نسبت شدید و وقوع رعد و برق بهویژه در ارتفاعات و مناطق غربی و جنوبی استان دور از انتظار نیست.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: در مناطق مرکزی استان نیز احتمال وقوع رگبارهای پراکنده پیشبینی میشود.
معتمدی با اشاره به روند تغییرات دمایی گفت: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده روند کاهشی خواهد داشت و در برخی مناطق استان دمای کمینه بین ۳ تا ۵ درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
وی افزود: روند کاهش دما تا روز پنجشنبه در استان اصفهان ادامه خواهد داشت.