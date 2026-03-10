واژگونی تریلی و اتوبوس در محور اردکان ـ نایین چهار کشته و ۲۰ مصدوم برجا گذاشت
واژگونی یک دستگاه تریلی و اتوبوس مسافربری در محور اردکان به نایین ، موجب جان باختن چهار نفر و مصدومیت ۲۰ نفر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان، ساعت ۰۰:۲۹ بامداد سهشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ حادثه واژگونی یک دستگاه تریلی و اتوبوس مسافربری در مسیر یزد به کرج در کیلومتر ۳۷ محور اردکان به نایین به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
بر اساس این گزارش، بلافاصله پس از اعلام حادثه، هشت واحد امدادی اورژانس پیشبیمارستانی از شهرستانهای صفهان ، یزد و نایین به همراه یک واحد امدادی جمعیت هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
در این سانحه چهار نفر شامل ۲ مرد و ۲ زن به دلیل شدت جراحات وارده جان در دم باختند و ۲۰ نفر مصدوم شدند که از این تعداد ۱۸ نفر توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان حشمتیه نایین و ۲ مصدوم دیگر به بیمارستان اردکان منتقل شدند.