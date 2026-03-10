به گزارش ایلنا و بر اساس اعلام دانشگاه هنر اصفهان، در روز دوشنبه (۱۸ اسفند)، آسیب هایی به ساختمان عمارت تاریخی توحیدخانه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان واقع در خیابان استانداری و دانشکده صنایع دستی (مجموعه خانه های تاریخی حکیم) واقع در خیابان حکیم وارد شده است.

دانشگاه هنر اصفهان در بیانیه خود یادآور شد: بمباران محدوده چهارراه پلیس در روز هفدهم اسفند نیز، لرزش های جدی در بنای تاریخی مارتاپیترز و کوشک مرکزی آن که در خیابان حکیم نظامی واقع و محل استقرار بخش اداری و حوزه ریاست دانشگاه هنر اصفهان ایجاد کرد که بیم فروریختن آن را در پی داشت.

به گزارش ایلنا، بنای تاریخی مارتاپیترز مربوط به دوره صفوی است و به ویژه کوشک مرکزی آن با تزئیناتی مانند آجرکاری، گچ بری، آینه کاری مقرنس ها و نقاشی، بسیار خاص و به لحاظ تاریخی و هنری حائز اهمیت است.

بنای تاریخی توحیدخانه متعلق به عصر صفویه با قدمتی حدود ۴۰۰ سال بوده و در گزارش سفرنامه نویسان آن دوره، به عنوان یکی از بناهای خاص اصفهان قلمداد شده است.

در بنای توحیدخانه، عمارتی با نام ذکر خانه وجود دارد که در آن دوران برای دعا خوانی از آن استفاده می شده است.

مجموعه خانه‌های حکیم نیز واجد ارزش تاریخی و متعلق به دوره قاجار است.

انتهای پیام/