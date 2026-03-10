مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد:
آسیب دیدگی ۲۳۵ واحد مسکونی در شهرستان خمین بر اثر تجاوز دشمن
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی گفت: ۲۳۵ واحد مسکونی و ۳۰ واحد تجاری در اثر تجاوز دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به شهرستان خمین آسیب دیده و دچار خسارت شداهاند. این تعداد واحد مسکونی، برای برآورد میزان خسارت مورد ارزیابی کارشناسان این ادارهکل قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا، علی عسگری افزود: واحدهای خسارت دیده به ۲ دسته تخریبی و تعمیری تقسیمبندی میشوند. واحدهای تعمیری از نظر میزان تخریب، دارای درجات متفاوت هستند. از تعداد واحدهای مسکونی آسیب دیده، ۳ واحد به صورت تخریب صددرصدی و بقیه دارای شرایط تعمیری هستند.
وی ادامه داد: ارزیابی واحدهای خسارتدیده ناشی از حملات دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی، بلافاصله بعد از وقوع حملات جنایتکارانه آغاز شده و با استمرار این حملات، همچنان ارزیابیها ادامه دارد. آمار قطعی میزان خسارت پس از شرارتهای دشمن جمعبندی میشود و ارزیابی نهایی نیز اعلام خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی اظهار داشت: اطلاعرسانی به مالکان واحدهای خسارت دیده در شهر خمین برای مراحل تشکیل پرونده و پیگیریها از طریق سامانه پیامکی انجام میشود و نیاز به مراجعه حضوری نیست. مالکان واحدهای ارزیابی شده، میتوانند فرایند تعمیر و بازسازی را آغاز کنند.