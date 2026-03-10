خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد:

آسیب دیدگی ۲۳۵ واحد مسکونی در شهرستان خمین بر اثر تجاوز دشمن

کد خبر : 1760727
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی گفت: ۲۳۵ واحد مسکونی و ۳۰ واحد تجاری در اثر تجاوز دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به شهرستان خمین آسیب دیده و دچار خسارت شداه‌اند. این تعداد واحد مسکونی، برای برآورد میزان خسارت مورد ارزیابی کارشناسان این اداره‌کل قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، علی عسگری افزود: واحدهای خسارت دیده به ۲ دسته تخریبی و تعمیری تقسیم‌بندی می‌شوند. واحدهای تعمیری از نظر میزان تخریب، دارای درجات متفاوت هستند. از تعداد واحدهای مسکونی آسیب دیده، ۳ واحد به صورت تخریب صددرصدی و بقیه دارای شرایط تعمیری هستند.

وی ادامه داد: ارزیابی واحدهای خسارت‌دیده ناشی از حملات دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی، بلافاصله بعد از وقوع حملات جنایتکارانه آغاز شده و با استمرار این حملات، همچنان ارزیابی‌ها ادامه دارد. آمار قطعی میزان خسارت پس از شرارت‌های دشمن جمع‌بندی می‌شود و ارزیابی نهایی نیز اعلام خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی اظهار داشت: اطلاع‌رسانی به مالکان واحدهای خسارت دیده در شهر خمین برای مراحل تشکیل پرونده و پیگیری‌ها از طریق سامانه پیامکی انجام می‌شود و نیاز به مراجعه حضوری نیست. مالکان واحدهای ارزیابی شده، می‌توانند فرایند تعمیر و بازسازی را آغاز کنند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل