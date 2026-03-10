ارزیابی ۸۵درصد واحد های مسکونی و تجاری آسیب دیده در آذربایجان غربی/ راه های ارتباطی استان آسیب ندیده است

پیمان آرامون در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: طرح‌های ساخت مسکن و توسعه‌راه‌های ارتباطی آذربایجان‌غربی بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: بیش از ۶۰۰ کیلومتر طرح راه‌سازی به ارزش بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان در سطح استان در دست اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: هیچ کدام از راه‌های ارتباطی آذربایجان‌غربی آسیب ندیده و ترددها به سهولت در حال انجام است.

آرامون افزود: اصول پدافندی در تمامی طرح‌های راه و شهرسازی رعایت شده و فعالیت‌ها بدون مشکل در حال انجام است.

وی با اشاره به خسارت ناشی از جنگ نیز افزود: ارزیابی خسارت ۳ هزار و ۷۳۰ واحد مسکونی، تجاری خسارت دیده از جنگ در این استان تاکنون انجام شده است و روند ارزیابی‌ها ادامه دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: از این تعداد واحد ارزیابی شده ۷۰ واحد احداثی مسکونی، ۳ هزار و ۴۴۶ واحد تعمیری مسکونی و ۲۱۴ واحد تعمیری تجاری هستند.

آرامون ادامه داد: در مجموع تاکنون ۸۵ درصد ارزیابی‌های ۱۳ شهرستان درگیر حملات تجاوزکارانه جنگی انجام شده و این رقم تا روزهای آینده به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

وی گفت: بیش از ۱۰۰ اکیپ ارزیاب در سطح استان فعال هستند تا ارزیابی‌های نهایی از محل‌های خسارت دیده را انجام دهند.

انتهای پیام/