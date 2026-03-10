به گزارش ایلنا از البرز، محمدرضا فلاح‌نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز و جانشین اول استاندار در ستاد بحران، در خصوص تشریح سازوکار روند ارزیابی خسارات ناشی از شرایط جنگی در استان، بر ضرورت انجام ارزیابی‌های سریع، دقیق و یکپارچه تأکید و نهادهای مسئول در هر بخش را به طور مشخص اعلام کرد.

به گفته وی، در صورت بروز خسارت به بخش مسکونی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در هر شهرستان، متولی اصلی ارزیابی و ثبت آسیب‌های جنگ خواهد بود.

فلاح‌نژاد افزود: خسارت‌های وارده به صنایع و واحدهای صنفی، توسط اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان مورد بررسی و برآورد قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به شرایط ویژه مناطق ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: ارزیابی خسارات بخش خصوصی در منطقه صنعتی و اقتصادی پیام، توسط مدیریت بحران خود آن مجموعه انجام خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران البرز ادامه داد: خسارات واردشده به واحدهای دامداری، دامپروری، کشاورزی و سایر زیربخش‌های مرتبط در سطح استان، توسط سازمان جهاد کشاورزی استان ارزیابی می‌شود.

فلاح‌نژاد همچنین اعلام کرد: در مورد خسارت جنگ وسایل نقلیه، شرکت بیمه ایران به عنوان متولی رسمی، مسئولیت ارزیابی خسارات را بر عهده خواهد داشت.

وی در پایان با تأکید بر نقش محوری مدیریت‌های شهرستانی گفت: مدیریت بحران فرمانداری‌ها به عنوان رأس کار در شهرستان‌ها، مسئولیت هماهنگی و پایش فرآیند ارزیابی را عهده‌دار هستند. این مدیریت‌ها می‌توانند در صورت نیاز، از ظرفیت‌های تخصصی نهادهایی مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان، مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی نیز برای دقت و تسریع در ارزیابی‌ها استفاده کنند.

به گفته این مقام مسئول این رویه یکپارچه با هدف جلوگیری از موازی‌کاری، تسریع در کمک‌رسانی و ایجاد پایگاه داده دقیق از خسارات برای برنامه‌ریزی ترمیم و بازسازی طراحی شده است.

