حمله دشمنان به یک منزل مسکونی در اراک پنج شهید برجا گذاشت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: حمله بامداد امروز (سهشنبه) رژیم صهیونی - آمریکایی به یک منزل مسکونی در اراک پنج شهید و یک مجروح برجا گذاشت.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری مرکزی، حسن قمری افزود: این حادثه در یک منزل مسکونی ۲ طبقه رخ داد که پس از قرار گرفتن حملات پرتابی به صورت کامل تخریب شد.
وی بیان کرد: مصدوم این حادثه نیز بلافاصله برای درمان به بیمارستان منتقل شد و منطقه تحت کنترل است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: انتظار است در بروز چنین حوادثی مردم از تجمع در محل حادثه خودداری کنند.