مرکزی ۱۹ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۲:۴۳

حمله دشمنان به یک منزل مسکونی در اراک پنج شهید برجا گذاشت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: حمله بامداد امروز (سه‌شنبه) رژیم صهیونی - آمریکایی به یک منزل مسکونی در اراک پنج شهید و یک مجروح برجا گذاشت.