خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله دشمنان به یک منزل مسکونی در اراک پنج شهید برجا گذاشت
کد خبر : 1760611
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: حمله بامداد امروز (سه‌شنبه) رژیم صهیونی - آمریکایی به یک منزل مسکونی در اراک پنج شهید و یک مجروح برجا گذاشت.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری مرکزی، حسن قمری افزود: این حادثه در یک منزل مسکونی ۲ طبقه رخ داد که پس از قرار گرفتن حملات پرتابی به صورت کامل تخریب شد.

وی بیان کرد: مصدوم این حادثه نیز بلافاصله برای درمان به بیمارستان منتقل شد و منطقه تحت کنترل است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: انتظار است در بروز چنین حوادثی مردم از تجمع در محل حادثه خودداری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل