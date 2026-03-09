سپاه روحالله استان در دومین اطلاعیه اعلام کرد:
رهیابی و شکار دومین موشک کروز در استان مرکزی توسط پدافند هوایی
روابطعمومی سپاه روحالله استان مرکزی با صدور اطلاعیهای به شکار و انهدام یک موشک فروند کروز دیگر در استان اشاره داشته و اعلام کرد: در بازه زمانی روز جاری دومین موشک کروز، در آسمان این استان توسط پدافند هوایی شکار و متلاشی شد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیهای که از سوی روابطعمومی سپاه روحالله استان صادر شده این چنین آمده است: با اقدامات دقیق و هوشمندانه پدافند هوایی یکپارچه در استان مرکزی، یک فروند موشک کروز دیگر در آسمان این استان رهیابی و منهدم شد.
روابطعمومی سپاه روحالله استان مرکزی ساعاتی پیش در اطلاعیهای، از رهیابی و متلاشی شدن یک فروند موشک کروز دیگر خبر داده بود. با انهدام این موشک در بازه زمانی روز جاری، 2 موشک کروز در آسمان این استان شکار و منهدم شده است.