حمله هوایی به شهرستان خوانسار؛ اداره ورزش و جوانان تخریب شد
به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ رضا هدایتی اظهار کرد: در حمله جنگنده دشمن صهیونیستی _آمریکایی به شهرستان خوانسار، ساختمان اداره ورزش و جوانان بهطور کامل تخریب شد.
وی افزود: شدت موج انفجار موجب خسارت به برخی از منازل و مغازههای اطراف شد و تا شعاع حدود ۵۰۰ متری، شیشهها شکستهاند.
فرمانده انتظامی خوانسار ادامه داد: با توجه به تعطیلی اداره ورزش و جوانان خوشبختانه به هیچکدام از پرسنل اداره آسیب جانی وارد نشده است.
وی افزود: تمامی مجروحان به بیمارستان منتقل شدهاند و نیروهای امدادی، همراه با سگهای زندهیاب هلالاحمر، عملیات جستوجو را بلافاصله آغاز کردند. عملیات خاکبرداری با همکاری شهرداری، بسیج مردمی و سایر دستگاههای خدماتی بهطور کامل پایان یافت و خیابانهای اطراف کاملاً پاکسازی شدند.
سرهنگ هدایتی تصریح کرد: با تلاش هماهنگ نیروهای امدادی و مشارکت بسیج مردمی، مسیر محورهای مواصلاتی باز شد.