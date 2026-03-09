حمله هوایی به شهرستان خوانسار؛ اداره ورزش و جوانان تخریب شد

حمله هوایی به شهرستان خوانسار؛ اداره ورزش و جوانان تخریب شد
فرمانده انتظامی خوانسار گفت: در حمله جنگنده دشمن صهیونیستی _آمریکایی به خوانسار، ساختمان اداره ورزش و جوانان شهرستان به صورت کامل تخریب شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ رضا هدایتی اظهار کرد: در حمله جنگنده دشمن صهیونیستی _آمریکایی به شهرستان خوانسار، ساختمان اداره ورزش و جوانان به‌طور کامل تخریب شد.

وی افزود: شدت موج انفجار موجب خسارت به برخی از منازل و مغازه‌های اطراف شد و تا شعاع حدود ۵۰۰ متری، شیشه‌ها شکسته‌اند.

فرمانده انتظامی خوانسار ادامه داد: با توجه به تعطیلی اداره ورزش و جوانان خوشبختانه به هیچکدام از پرسنل اداره آسیب جانی وارد نشده است.

وی افزود: تمامی مجروحان به بیمارستان منتقل شده‌اند و نیروهای امدادی، همراه با سگ‌های زنده‌یاب هلال‌احمر، عملیات جست‌وجو را بلافاصله آغاز کردند. عملیات خاک‌برداری با همکاری شهرداری، بسیج مردمی و سایر دستگاه‌های خدماتی به‌طور کامل پایان یافت و خیابان‌های اطراف کاملاً پاکسازی شدند.

سرهنگ هدایتی تصریح کرد: با تلاش هماهنگ نیروهای امدادی و مشارکت بسیج مردمی، مسیر محورهای مواصلاتی باز شد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
