۸۷ شهید و ۵۱۵ مجروح از ابتدای جنگ در آذربایجان‌شرقی

۸۷ شهید و ۵۱۵ مجروح از ابتدای جنگ در آذربایجان‌شرقی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی، طی اطلاعیه‌ای آخرین وضعیت روز دهم جنگ تحمیلی آمریکایی_صهیونیستی علیه ملت ایران را در آذربایجان شرقی تشریح کرد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی اظهار داشت: طی حملات صهیونی-آمریکایی در روز دوشنبه ۱۸ اسفند، ۲ نفر از هم‌وطنان عزیزمان در استان شهید شدند و به این ترتیب، تعداد شهدای مظلوم استان آذربایجان شرقی به ۸۷ نفر و تعداد مجروحان به ۵۱۵ نفر رسید.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی افزود: ۶۴ شهید سرافراز در داخل استان و ۲۳ نفر از شهدای عزیز در خارج از استان به شهادت رسیدند که به داخل استان منتقل شده‌اند.

وی افزود: تاکنون ۷۸ شهید والامقام آذربایجان شرقی، روی شانه‌های مردم همیشه در صحنه استان تشییع و تدفین شده‌اند.

فرشی اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته، ۳ مقر نظامی در شهرستان‌های اسکو، شبستر و تبریز و ۲ مکان عمومی در روستای امند بخش صوفیان مورد تهاجم کشورهای متخاصم آمریکایی_صهیونیستی قرار گرفتند.

