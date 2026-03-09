به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی اظهار داشت: طی حملات صهیونی-آمریکایی در روز دوشنبه ۱۸ اسفند، ۲ نفر از هم‌وطنان عزیزمان در استان شهید شدند و به این ترتیب، تعداد شهدای مظلوم استان آذربایجان شرقی به ۸۷ نفر و تعداد مجروحان به ۵۱۵ نفر رسید.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی افزود: ۶۴ شهید سرافراز در داخل استان و ۲۳ نفر از شهدای عزیز در خارج از استان به شهادت رسیدند که به داخل استان منتقل شده‌اند.

وی افزود: تاکنون ۷۸ شهید والامقام آذربایجان شرقی، روی شانه‌های مردم همیشه در صحنه استان تشییع و تدفین شده‌اند.

فرشی اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته، ۳ مقر نظامی در شهرستان‌های اسکو، شبستر و تبریز و ۲ مکان عمومی در روستای امند بخش صوفیان مورد تهاجم کشورهای متخاصم آمریکایی_صهیونیستی قرار گرفتند.

انتهای پیام/