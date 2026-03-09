تا اطلاع ثانوی؛

توقف موقت شماره‌ گذاری خودروها در تبریز

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، پیرو پرسش های پرتعداد شهروندان در خصوص شماره‌ گذاری پلاک‌ ها در پلیس راهور؛ یک منبع مطلع اعلام کرد: با توجه به قطعی سرورهای ارتباطی، فرآیند شماره‌گذاری خودروها فعلاً متوقف شده و انجام نمی‌ شود.

به گفته این منبع، اختلال در سامانه‌های ارتباطی باعث شده ارائه این خدمت تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نباشد.

همچنین در خصوص تاریخ وکالت افراد نیز مقرر شده است با احتساب مدت زمان دوران جنگ، زمان اعتبار وکالت‌ها تمدید شود تا مشکلی برای متقاضیان ایجاد نشود.

 

