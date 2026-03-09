خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خسارت حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ۳۸۴ واحد مسکونی و تجاری میاندوآب/ هشت واحد مسکونی تخریب شد
کد خبر : 1760510
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار ویژه میاندوآب گفت: در پی حملات هوایی آمریکایی - صهیونیستی به این شهرستان، ۳۸۴ واحد مسکونی و تجاری دچار خسارت کلی و جزیی شده‌اند.

به گزارش ایلنا، امیر تیموری، با محکوم کردن  اقدام تجاوزکارانه علیه ملت ایران افزود: از مجموع واحدهای آسیب‌دیده، هشت منزل مسکونی به طور کامل تخریب شده و ۱۳۷ ساختمان نیز نیازمند تعمیرات و بازسازی اساسی هستند.

وی یادآوری کرد: در دیگر واحدها نیز خسارتی از جمله شکستگی شیشه‌ها، آسیب به سقف‌های سبک و خسارت به لوازم خانگی گزارش شده که میزان دقیق آن توسط اکیپ‌های تخصصی در حال ارزیابی است.

فرماندار میاندوآب گفت: این حملات علاوه بر ایجاد خسارت‌های مادی، موجب نگرانی و ناراحتی مردم منطقه شد؛ با این حال نیروهای امدادی و خدمات‌رسان بلافاصله پس از وقوع حادثه در صحنه حاضر شده و اقدامات لازم را برای رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان آغاز کردند.

تیموری با اشاره به حضور مستمر اکیپ‌های ارزیاب در سطح شهرستان گفت: کارشناسان بنیاد مسکن، بخشداری‌ها و شهرداری‌ها به‌صورت شبانه‌روزی در حال بررسی میدانی هستند تا پرونده خسارت‌ها هرچه سریع‌تر تکمیل و روند جبران آغاز شود.

وی از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی خبر داد و تاکید کرد: تمامی نیروهای عملیاتی در حالت آماده‌باش بوده و توزیع بسته‌های حمایتی و کمک‌های اولیه بین خانوارهای آسیب‌دیده شروع شده است.

فرماندار میاندوآب با بیان اینکه دولت با جدیت پیگیر جبران خسارت شهروندان است، اضافه کرد: هماهنگی‌های لازم برای تخصیص اعتبارات بازسازی و پرداخت تسهیلات بلاعوض انجام شده و هیچ خانواده‌ای بدون حمایت نخواهد ماند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل