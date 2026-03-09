خسارت حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ۳۸۴ واحد مسکونی و تجاری میاندوآب/ هشت واحد مسکونی تخریب شد
فرماندار ویژه میاندوآب گفت: در پی حملات هوایی آمریکایی - صهیونیستی به این شهرستان، ۳۸۴ واحد مسکونی و تجاری دچار خسارت کلی و جزیی شدهاند.
به گزارش ایلنا، امیر تیموری، با محکوم کردن اقدام تجاوزکارانه علیه ملت ایران افزود: از مجموع واحدهای آسیبدیده، هشت منزل مسکونی به طور کامل تخریب شده و ۱۳۷ ساختمان نیز نیازمند تعمیرات و بازسازی اساسی هستند.
وی یادآوری کرد: در دیگر واحدها نیز خسارتی از جمله شکستگی شیشهها، آسیب به سقفهای سبک و خسارت به لوازم خانگی گزارش شده که میزان دقیق آن توسط اکیپهای تخصصی در حال ارزیابی است.
فرماندار میاندوآب گفت: این حملات علاوه بر ایجاد خسارتهای مادی، موجب نگرانی و ناراحتی مردم منطقه شد؛ با این حال نیروهای امدادی و خدماترسان بلافاصله پس از وقوع حادثه در صحنه حاضر شده و اقدامات لازم را برای رسیدگی به وضعیت آسیبدیدگان آغاز کردند.
تیموری با اشاره به حضور مستمر اکیپهای ارزیاب در سطح شهرستان گفت: کارشناسان بنیاد مسکن، بخشداریها و شهرداریها بهصورت شبانهروزی در حال بررسی میدانی هستند تا پرونده خسارتها هرچه سریعتر تکمیل و روند جبران آغاز شود.
وی از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماتی خبر داد و تاکید کرد: تمامی نیروهای عملیاتی در حالت آمادهباش بوده و توزیع بستههای حمایتی و کمکهای اولیه بین خانوارهای آسیبدیده شروع شده است.
فرماندار میاندوآب با بیان اینکه دولت با جدیت پیگیر جبران خسارت شهروندان است، اضافه کرد: هماهنگیهای لازم برای تخصیص اعتبارات بازسازی و پرداخت تسهیلات بلاعوض انجام شده و هیچ خانوادهای بدون حمایت نخواهد ماند.