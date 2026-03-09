برف و باران در جاده‌های شمال/ هراز، کندوان و سوادکوه سپیدپوش شدند

برف و باران در جاده‌های شمال/ هراز، کندوان و سوادکوه سپیدپوش شدند
هواشناسی مازندران اعلام کرد: با نفوذ سامانه بارشی سرد به ارتفاعات البرز، از ساعاتی پیش بارش برف در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه آغاز شده و ترافیک در این مقاطع با کندی مواجه است. علاوه بر بارش برف در گردنه‌ها و باران در اغلب نقاط جلگه‌ای، پدیده مه‌گرفتگی شدید در محدوده گدوک باعث کاهش محسوس دید افقی شده است که احتیاط حداکثری رانندگان و همراه داشتن تجهیزات زمستانی را الزامی می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس پایش‌های تصویری و گزارش راهداران مستقر در جاده‌ها، هم‌اکنون در محور کندوان حدفاصل مرزن‌آباد تا دهانه تونل کندوان و در محور هراز حدفاصل لاسم تا امامزاده هاشم، شاهد بارش پراکنده اما مستمر برف هستیم. همچنین در محور سوادکوه، محدوده سرخ‌آباد تا گدوک سپیدپوش شده و سطح جاده به شدت لغزنده است.

بارش در اکثر نقاط جلگه‌ای و شهرهای استان می‌دهد که منجر به آب‌گرفتگی معابر در برخی مقاطع شده است. در همین حال، پدیده مه‌گرفتگی غلیظ در محور سوادکوه (حدفاصل شورآب تا گدوک) دید افقی را به حداقل رسانده و تردد را برای رانندگان با دشواری مواجه کرده است.

پلیس راه استان مازندران با اعلام لغزندگی شدید معابر کوهستانی، از رانندگان خواست تا از سفرهای غیرضروری به ارتفاعات پرهیز کنند. همراه داشتن زنجیر چرخ، سوخت کافی و اطمینان از سلامت سیستم گرمایشی و برف‌پاک‌کن خودرو برای عبور از محورهای هراز، کندوان و سوادکوه الزامی است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
