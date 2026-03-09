هیچ مشکلی برای تامین فرآوردههای نفتی و بنزین در جنوب غرب خوزستان وجود ندارد
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان گفت: هیچ مشکلی برای تامین فرآوردههای نفتی و بنزین در جنوب غرب خوزستان وجود ندارد.
محمد بنیسعید امروز دوشنبه اظهار کرد: سوخترسانی به کل استان خوزستان و دیگر استانها به طور روان در حال اقدام است و کلیه جایگاهها عرضه سوخت در خال خدمترسانی به مردم هستند.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان با بیان اینکه کارت اضطراری (آزاد) به میزان کافی در اختیار جایگاهها قرار گرفته است، گفت: با توجه به برنامهریزی و مجموعه اقدامات در حال انجام و بدون وقفه وشبانهروزی مجموعه عوامل در زنجیره تولید، انتقال، ذخیرهسازی و توزیع فرآوردههای نفتی برای تامین فرآوردههای نفتی و بنزین در منطقه در حال انجام است.
بنیسعید بیان کرد: پمپ بنزینها در منطقه به ویژه آبادان فعال هستند و عملیات سوخت رسانی به شکل روان و طبیعی در حال انجام است، همچنین سیانجی به صورت پایدار و روان توزیع میشود و هیچ گونه خللی در عملیات سوخترسانی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه رفتارهای هیجانی و هجوم ناگهانی به پمپ بنزینها میتواند مشکلاتی جدی ایجاد کند، ادامه داد: وقتی تعداد زیادی از شهروندان به دنبال ذخیرهسازی بیش از نیاز خود باشند، چه بسا اتفاقاتی مانند صفهای طولانی، کمبود کاذب و حتی مشکلات ترافیکی در اطراف جایگاهها رخ میدهد که هیچ کدام به نفع مردم نیست.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان گفت: در راستای تسهیل در امور سوخترسانی به هموطنان در دوره جنگ آمریکایی صهیونیستی، توزیع گاز مایع سیلندری با نرخ یارانهای و بدون زیر ساخت بانکی و محدودیت در حال اجراست.