قربانعلی محمدپور در گفت‌و‌گو با ایلنا در ارتباط با شرایط محیط زیستی استان البرز بعد از حادثه انبار نفت شهرستان فردیس، اظهار کرد: طی دو روز گذشته، پیامد آلودگی ناشی از مشتقات نفتی را در استان به وفور داشتیم لذا شرایط ناپایدار، منجربه بارش باران اسیدی در منطقه شد.

وی افزود: در استان البرز به ویژه دو شهر کرج و‌ فردیس، بارش باران نسبت به تهران، کمتر بود. در حال حاضر وضعیت، بهتر شده است و این به شرایط جوی و وزش باد برمی‌گردد که باعث جابجایی آلودگی ناشی از سوخت است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با عنوان اینکه جنگ، زلزله خاموش است در کالبد محیط زیست، ادامه داد: با توجه به همزمانی ۳ انفجار نفتی در تهران و یک انفجار در فردیس، بیش از ۷۰ ساعت وضعیت هوای مناسبی نداشتیم اما خوشبختانه به وضعیت خطرناک و بحرانی نرسیدیم و در حال حاضر شرایط بهتر شده است.

محمدپور با اشاره به اثرات مخرب جنگ بر روی محیط زیست، تصریح کرد: انفجار متعدد و به ویژه حادثه اخیر انبار نفت، باعث تخریب و نابودی مناطق اکولوژیک خواهد شد و به ویژه تاثیرات منفی بر گونه‌های گیاهی و جانوری خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز ضمن محکوم کردن جنگ تحمیلی با اشاره به زنجیره تخریب محیط زیستی ناشی از این حادثه، اذعان داشت: حوادث و انفجارهای ناشی از جنگ، شخم‌زدن طبیعت است. انفاقات و انفجارهایی که در جای جای کشور رقم می‌خورد می‌تواند باعث فشردگی خاک شود. همچنین منجربه نابودی میکرواورگانیسم حیاتی، فرسایش جبران ناپذیر در خاک و‌ زمین و همچنین باعث نشت سمی حاصل از بکارگیری تسلیحات جنگی، شود.

محمدپور افزود: تخریب و حملات جنگی به مراکز صنعتی می‌تواند خاک را با فلزات سنگینی که از قبل وجود داشته، آلوده کند و این شرایط باعث تشدید تخریب خاک خواهد شد. ضمن اینکه آلودگی به تدریج می‌تواند وارد زمین‌های کشاورزی شود و فلزات سنگین نیز جذب محصولات غذایی می‌شود. این روند، سلامت مردم را در آینده نیز تهدید خواهد کرد.

