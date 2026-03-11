در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
باران اسیدی به خاک و محصولات کشاورزی آسیب میزند/حوادث جنگی سلامت مردم را در آینده نیز تهدید میکند
جنگ زلزله خاموش است در کالبد محیط زیست
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با اشاره به اثرات مخرب جنگ بر روی محیط زیست، گفت: انفجارات متعدد و به ویژه حادثه اخیر انفجار انبار نفت میتواند باعث تخریب و نابودی خاک و محصولات کشاورزی شود و این حوادث سلامت و حیات را در آینده نیز تهدید میکند.
قربانعلی محمدپور در گفتوگو با ایلنا در ارتباط با شرایط محیط زیستی استان البرز بعد از حادثه انبار نفت شهرستان فردیس، اظهار کرد: طی دو روز گذشته، پیامد آلودگی ناشی از مشتقات نفتی را در استان به وفور داشتیم لذا شرایط ناپایدار، منجربه بارش باران اسیدی در منطقه شد.
وی افزود: در استان البرز به ویژه دو شهر کرج و فردیس، بارش باران نسبت به تهران، کمتر بود. در حال حاضر وضعیت، بهتر شده است و این به شرایط جوی و وزش باد برمیگردد که باعث جابجایی آلودگی ناشی از سوخت است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با عنوان اینکه جنگ، زلزله خاموش است در کالبد محیط زیست، ادامه داد: با توجه به همزمانی ۳ انفجار نفتی در تهران و یک انفجار در فردیس، بیش از ۷۰ ساعت وضعیت هوای مناسبی نداشتیم اما خوشبختانه به وضعیت خطرناک و بحرانی نرسیدیم و در حال حاضر شرایط بهتر شده است.
محمدپور با اشاره به اثرات مخرب جنگ بر روی محیط زیست، تصریح کرد: انفجار متعدد و به ویژه حادثه اخیر انبار نفت، باعث تخریب و نابودی مناطق اکولوژیک خواهد شد و به ویژه تاثیرات منفی بر گونههای گیاهی و جانوری خواهد داشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز ضمن محکوم کردن جنگ تحمیلی با اشاره به زنجیره تخریب محیط زیستی ناشی از این حادثه، اذعان داشت: حوادث و انفجارهای ناشی از جنگ، شخمزدن طبیعت است. انفاقات و انفجارهایی که در جای جای کشور رقم میخورد میتواند باعث فشردگی خاک شود. همچنین منجربه نابودی میکرواورگانیسم حیاتی، فرسایش جبران ناپذیر در خاک و زمین و همچنین باعث نشت سمی حاصل از بکارگیری تسلیحات جنگی، شود.
محمدپور افزود: تخریب و حملات جنگی به مراکز صنعتی میتواند خاک را با فلزات سنگینی که از قبل وجود داشته، آلوده کند و این شرایط باعث تشدید تخریب خاک خواهد شد. ضمن اینکه آلودگی به تدریج میتواند وارد زمینهای کشاورزی شود و فلزات سنگین نیز جذب محصولات غذایی میشود. این روند، سلامت مردم را در آینده نیز تهدید خواهد کرد.