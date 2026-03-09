دستگیری قاتل در بندر انزلی

فرمانده انتظامی انزلی از دستگیری قاتل در صحنه، پس از وقوع یک فقره قتل ناشی از اختلاف ملکی در حسن رود این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به تیراندازی و قتل در حسن رود این شهرستان به علت اختلافات ملکی، تیم‌های عملیاتی پلیس آگاهی بلافاصله وارد عمل شدند.

وی با اشاره به اینکه متهم اصلی پرونده که با سلاح گرم اقدام به تیراندازی کرده بود، شناسایی و در صحنه دستگیر شد افزود: متهم ۶۷ ساله در بازجویی‌های اولیه به بزه انتسابی اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی انزلی با بیان اینکه سلاح به کار رفته در این حادثه نیز کشف شد تأکید کرد: با هرگونه اخلال در نظم عمومی و اقدامات مجرمانه، قاطعانه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخورد خواهد شد.

 

