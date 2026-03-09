دستگیری سه متخلف شکار غیرمجاز در پارک ملی بختگان

به گزارش ایلنا، مأموران یگان اجرایی این اداره در ساعات پایانی شب هنگام گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت، به یک دستگاه خودرو تیبا مشکوک شدند که پس از توقف و بازرسی آن، مقادیر قابل توجهی ادوات شکار غیرمجاز کشف و ضبط شد.

بر اساس گزارش دریافتی، از خودرو توقیفی دو قبضه اسلحه ساچمه‌زنی (دولول و یک‌لول شکاری)، ۸۲ عدد فشنگ ساچمه، یک دستگاه دوربین چشمی شکاری، یک رشته قطار چرمی، سه دستگاه چراغ‌قوه، دو عدد چاقو، یک جفت چکمه تالابی، یک حلقه چنگک قلابی و سه عدد کوله‌پشتی به دست آمد.

به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارسنجان، این افراد در حال تعقیب و شکار پستانداران وحشی از جمله گراز وحشی در ساعات شب و در فصل ممنوعه فعالیت بودند و هیچ‌گونه مجوز یا پروانه قانونی برای شکار در اختیار نداشتند.

حسن ابراهیمی، افزود: با اقدام به‌موقع مأموران، از وقوع یک تخلف جدی و آسیب به تنوع زیستی منطقه جلوگیری شد و متخلفان جهت طی مراحل قانونی به کلانتری مرکزی ارسنجان تحویل داده شدند.

ابراهیمی ضمن قدردانی از تلاش مأموران یگان اجرایی حفاظت محیط زیست، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در مناطق طبیعی، موارد را به نزدیک‌ترین اداره محیط زیست گزارش دهند تا از آسیب‌های احتمالی به زیستگاه‌ها و حیات وحش جلوگیری شود.

انتهای پیام/