لزوم صرفه جویی مردم در مصرف آب در روز‌های پیش رو

شرکت آب و فاضلاب گیلان از مردم خواست با توجه به حضور هموطنان در استان و افزایش نیاز مصرف آب، با مدیریت مصرف، این شرکت را در تأمین و توزیع عادلانه آب تصفیه شده شهری یاری کنند.

به گزارش ایلنا از رشت، شرکت آبفای گیلان اعلام کرد: با توجه به افزایش نیاز آبی در استان به دلیل میزبانی از هموطنان در شرایط خاص کشور، مردم گیلان و مسافران، با صرفه‌جویی در مصرف آب، این شرکت را در تأمین و توزیع عادلانه آب آشامیدنی تصفیه شده و بهداشتی یاری کنند. 

کارشناسان این شرکت تاکید کردند: برای پایداری جریان آب، مردم برای شستشوی وسایل منزل، خودرو و دیگر مصارف غیرضروری خود، از آب آشامیدنی شهری استفاده نکنند.

همچنین متصدیان نانوایی‌ها برای تامین آب مصرفی خود، مخازن ذخیره آب نصب کنند تا در صورت افت فشار یا قطع موقت آب، روند خدمت‌رسانی و تأمین نان مردم با مشکل مواجه نشود.

شرکت آبفای گیلان اعلام کرد: هیچگونه مشکلی در تأمین منابع آب آشامیدنی وجود ندارد و ضرورت مدیریت مصرف آب فقط به دلیل افزایش پیک مصرف در روز‌های پایانی سال با ورود هم میهنان از سراسر کشور به استان است.

اخبار مرتبط
