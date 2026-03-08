۶ شهید از ابتدای جنگ تاکنون در یزد

به گزارش ایلنا از یزد، احسان بالاکتفی، در نشستی با اصحاب رسانه استان، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: در پی حملات هوایی دشمن به خاک این استان، تاکنون شش تن از هموطنان یزدی به شهادت رسیده‌اند.

وی افزود: دو هموطن غیر یزدی نیز در این حملات جان خود را از دست داده‌اند که پیکر آنان جهت خاکسپاری به شهرهایشان منتقل گردیده است.

بالاکتفی از برگزاری جلسات روزانه مدیریت بحران استان خبر داد و بر اهمیت دریافت اخبار موثق جنگ از منابع رسمی برای حفظ آرامش روانی جامعه تأکید کرد.

مدیر کل بحران استانداری یزد گفت: در کنار اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های خدماتی، امدادرسانی و عملیاتی، اطلاع‌رسانی در خصوص مسائل پیشگیرانه نیز انجام شده است که انتظار می‌رود مردم به مطالعه آن‌ها اهتمام ورزند.

وی با قاطعیت اعلام کرد: تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی مبنی بر تخلیه مناطق مسکونی در استان یزد صادر نشده است. با این حال، در صورت بروز هرگونه حادثه و به خطر افتادن جان شهروندان، موضوع تخلیه اضطراری به طور جدی مد نظر قرار خواهد گرفت.

بالاکتفی به ساکنان مناطق حاشیه مخازن نفتی شهر یزد اطمینان خاطر داد که با توجه به تدابیر اتخاذ شده، هیچ خطری جان آنان را تهدید نخواهد کرد.

