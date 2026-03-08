تخریب مرکز دیالیز فردیس کرج در پی حملات آمریکایی - صهیونی

به گزارش ایلنا، «شهرام صیادی»، رییس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز روز یکشنبه، ضمن بازدید میدانی از محل حادثه، اظهار کرد: متأسفانه در جریان حملات شب گذشته دشمن به مجاورت انبار نفت فردیس، یک مرکز ارائه خدمات دیالیز که در نزدیکی این تأسیسات واقع شده بود، طعمه حریق شد و تجهیزات و بنای آن از میان رفت.

وی با محکوم کردن هدف قرار دادن زیرساخت‌های درمانی، افزود: حمله به مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت، بار دیگر چهره غیرانسانی مدعیان حقوق بشر و ماهیت واقعی دشمنان را در هدف قرار دادن رفاه و سلامت شهروندان به تصویر کشید.

رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز در خصوص ظرفیت این مرکز اضافه کرد: این واحد درمانی با بهره‌گیری از ۳۵ تخت فعال، نقش مهمی در ارائه خدمات حیاتی به بیماران دیالیزی منطقه ایفا می‌کرد.

صیادی در پایان با اشاره به وضعیت ایمنی کادر درمان و مراجعین گفت: خوشبختانه با توجه به اینکه لحظاتی پیش از وقوع حادثه، فعالیت نوبت کاری مرکز به اتمام رسیده و بیماران و پرسنل از ساختمان خارج شده بودند، این رخداد هیچ‌گونه تلفات جانی یا جراحت انسانی در پی نداشت.

