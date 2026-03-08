شهادت ۱۹ شهروند در حمله جنگندههای آمریکاییـ صهیونی به نجفآباد
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان از شهادت ۱۹ شهروند در پی حمله صبح امروز جنگندههای آمریکاییـ صهیونی به شهر نجفآباد خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی عصر یکشنبه به رسانهها افزود: در این حمله شهروندان عادی و مراجعان برای دریافت خدمات راهنمایی و رانندگی مورد هدف قرار گرفتند و تکرار حمله به همان نقطه به تلفات انسانی گستردهتری انجامید.
وی اظهار داشت: در تجاوز صبح امروز دشمن علاوه بر شهادت ۱۹ شهروند، شماری نیز مجروح و مصدوم شدند که بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند.
صالحی افزود: در این جنایت، شهروندانی که برای دریافت خدمات مربوط به راهنمایی و رانندگی به این محل مراجعه کرده بودند بهطور مستقیم مورد هدف جنگندههای آمریکایی صهیونی قرار گرفتند.
وی با اشاره به ابعاد این حمله تصریح کرد: در این جنایت جنگی، پس از اصابت موشک به شهر نجفآباد، دقایقی بعد از حمله اول و در حالی که مردم و نیروهای امدادی در حال کمکرسانی به مجروحان بودند، دشمن همان نقطه را بار دیگر هدف حمله موشکی قرار داد.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان ادامه داد: در پی این حملات، تعدادی از مجروحان با درجات مختلف آسیبدیدگی به مراکز درمانی منتقل شدند و اقدامات درمانی و امدادی همچنان ادامه دارد.