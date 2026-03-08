خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت ۱۹ شهروند در حمله جنگنده‌های آمریکایی‌ـ صهیونی به نجف‌آباد

کد خبر : 1760017
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان از شهادت ۱۹ شهروند در پی حمله صبح امروز جنگنده‌های آمریکایی‌ـ صهیونی به شهر نجف‌آباد خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی عصر یکشنبه به رسانه‌ها افزود: در این حمله‌ شهروندان عادی و مراجعان برای دریافت خدمات راهنمایی و رانندگی مورد هدف قرار گرفتند و تکرار حمله به همان نقطه به تلفات انسانی گسترده‌تری انجامید.

وی اظهار داشت: در تجاوز صبح امروز دشمن علاوه بر شهادت ۱۹ شهروند، شماری نیز مجروح و مصدوم شدند که بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند.

صالحی افزود: در این جنایت، شهروندانی که برای دریافت خدمات مربوط به راهنمایی و رانندگی به این محل مراجعه کرده بودند به‌طور مستقیم مورد هدف جنگنده‌های آمریکایی صهیونی قرار گرفتند.

وی با اشاره به ابعاد این حمله تصریح کرد: در این جنایت جنگی، پس از اصابت موشک به شهر نجف‌آباد، دقایقی بعد از حمله اول و در حالی که مردم و نیروهای امدادی در حال کمک‌رسانی به مجروحان بودند، دشمن همان نقطه را بار دیگر هدف حمله موشکی قرار داد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان ادامه داد: در پی این حملات، تعدادی از مجروحان با درجات مختلف آسیب‌دیدگی به مراکز درمانی منتقل شدند و اقدامات درمانی و امدادی همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل