به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی عصر یکشنبه به رسانه‌ها افزود: در این حمله‌ شهروندان عادی و مراجعان برای دریافت خدمات راهنمایی و رانندگی مورد هدف قرار گرفتند و تکرار حمله به همان نقطه به تلفات انسانی گسترده‌تری انجامید.

وی اظهار داشت: در تجاوز صبح امروز دشمن علاوه بر شهادت ۱۹ شهروند، شماری نیز مجروح و مصدوم شدند که بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند.

صالحی افزود: در این جنایت، شهروندانی که برای دریافت خدمات مربوط به راهنمایی و رانندگی به این محل مراجعه کرده بودند به‌طور مستقیم مورد هدف جنگنده‌های آمریکایی صهیونی قرار گرفتند.

وی با اشاره به ابعاد این حمله تصریح کرد: در این جنایت جنگی، پس از اصابت موشک به شهر نجف‌آباد، دقایقی بعد از حمله اول و در حالی که مردم و نیروهای امدادی در حال کمک‌رسانی به مجروحان بودند، دشمن همان نقطه را بار دیگر هدف حمله موشکی قرار داد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان ادامه داد: در پی این حملات، تعدادی از مجروحان با درجات مختلف آسیب‌دیدگی به مراکز درمانی منتقل شدند و اقدامات درمانی و امدادی همچنان ادامه دارد.

