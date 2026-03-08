به گزارش ایلنا، سیدعلی اصغر حسینی‌شیروانی در حاشیه بازدید نظارتی مشترک با صداوسیما و اصحاب رسانه از فروشگاه‌های خرد و کلان استان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در مرحله هشتم کالابرگ که از ۱۵ اسفند آغاز شده محصولات تره‌بار به کالابرگ اضافه شده است.

وی بیان کرد: فروشگاه‌های تره‌بار با عضویت در فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ می‌توانند این محصولات را در قالب کالابرگ برای هموطنان عزیز عرضه کنند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران از آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ اسفند خبر داد و بیان کرد: سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۰ ، ۱ و ۲ از ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ می‌توانند برای خرید مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی به فروشگاه‌های تحت پوشش مراجعه کنند.

حسینی‌شیروانی تصریح کرد: سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ از ۲۰ اسفند و سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷ ، ۸ و ۹ از ۲۵ اسفند می‌توانند به فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی مراجعه کرده و کالا‌های اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند.

وی با اشاره به اینکه در صورتی که اعتبار اسفندماه به‌طور کامل استفاده نشود، مانده، به ماه‌ بعد منتقل خواهد ‌شد و تا پایان فروردین ماه معتبر است، از اضافه شدن محصولات تره بار به کالابرگ خبر داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تأکید کرد: الزامی به خرید یکجای اعتبار تخصیص یافته وجود ندارد و سرپرستان خانوار می‌توانند متناسب با نیاز خود و در دفعات متعدد، خرید‌های خود را انجام دهند.

حسینی‌شیروانی گفت: چنانچه بخشی از اعتبار شارژ شده در این مرحله خریداری نشود و مانده‌ای باقی بماند، جای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ فرصت دارند اعتبار مربوط به اسفند ماه سال جاری را خرید کنند.

وی با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح کالابرگ در استان، آخرین آمار مربوط به مرحله اول، دوم و سوم این طرح را اعلام کرد و از خرید بیش از ۶/۹ همت کالابرگ توسط بیش از ۱/۴ میلیون خانوار استان در قالب طرح حمایتی خبر داد‌.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ از ۱۵ اسفندماه تا ۱۷ اسفندماه امسال اظهار کرد: در این بازه زمانی تعداد ۲۲ هزار و ۵۴۷ تراکنش در استان ثبت شده است.

حسینی‌شیروانی افزود: در مرحله سوم تاکنون ۲۰ هزار و ۴۷۹ خانوار از اعتبار کالابرگ استفاده کرده‌اند و مجموع مبلغ اعتبار تخصیص‌یافته در این دوره به ۵۰ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان رسیده است.

وی به آمار تجمیعی از ابتدای اجرای طرح کالابرگ از ۱۷ دی‌ماه تا ۱۷ اسفندماه اشاره کرد و گفت: از آغاز طرح تاکنون، در مجموع ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۱۸۷ تراکنش در استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: طی این مدت، یک‌میلیون و ۴۲۵ هزار و ۵۲۵ خانوار از مزایای این طرح بهره‌مند شده‌اند و مجموع مبلغ اعتبار هزینه‌شده به ۶۹ هزار و ۹۴۳ میلیارد و ۲۰۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۵۲۰ ریال شده است.

حسینی‌شیروانی در تشریح طرح مرحله اول توزیع کالابرگ ( از ۱۷ دی ماه الی ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۴) گفت: در مرحله اول یک میلیون و ۶۲۹ هزار و ۳۲۵ تراکنش صورت گرفته و یک میلیون و ۲۷۶ هزار و ۲۴۸ خانوار کالابرگ استفاده کردند و مجموع مبلغ اعتبار هزینه‌شده در مرحله اول ۳۴ هزار و ۷۰۶ میلیارد و ۵۸۴ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۳۰۹ ریال شده است.

وی درباره مرحله دوم توزیع کالابرگ( از تاریخ ۱۵ بهمن الی ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۴ را شامل یک میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۴۷ تراکنش، بهره‌مندی یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۲۲۱ خانوار و مرحله اول ۳۶ هزار و ۴۴۸ میلیارد و ۴۳۰ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۳۹ ریال اعتبار هزینه شده است.

