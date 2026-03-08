استاندار قزوین:

ذخایر استان تا 6 ماه آینده پاسخگوی نیاز بازار است

استاندار قزوین گفت: یزان ذخایر کالاهای اساسی و محصولات مورد نیاز مردم در انبارها و سردخانه‌های استان نسبت به سال گذشته حدود 2 برابر شده و برای پنج تا شش ماه آینده هیچ‌گونه نگرانی در حوزه تأمین اقلام ضروری وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین عصر امروز به همراه جمعی از مدیران استانی از انبارهای کالاهای استراتژیک و سردخانه‌های میوه تنظیم بازار استان بازدید کرد.

استاندار قزوین در این بازدید با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق ذخایر کالاهای اساسی و نظارت مستمر بر روند توزیع و قیمت‌ها گفت: تأمین نیازهای اساسی مردم از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

نوذری با اشاره به ذخایر میوه شب عید افزود: در حال حاضر حدود 300 تن پرتقال، 240 تن سیب و 40 تن خرما در سردخانه‌های استان دپو شده و مجموع ذخایر میوه شب عید به نزدیک 600 تن رسیده است که در صورت نیاز، امکان افزایش آن نیز وجود دارد.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: میزان ذخایر کالاهای اساسی و محصولات مورد نیاز مردم در انبارها و سردخانه‌های استان نسبت به سال گذشته حدود 2 برابر شده و برای پنج تا شش ماه آینده هیچ‌گونه نگرانی در حوزه تأمین اقلام ضروری وجود ندارد.

نوذری هدف از این بازدید را بررسی میدانی روند تأمین، شناسایی چالش‌ها و رفع موانع احتمالی عنوان کرد و ادامه داد: جمع‌بندی مسائل و نیازهای شهرستان‌ها در جلسه تنظیم بازار استان به صورت روزانه بررسی و تصمیمات لازم برای توزیع مناسب اتخاذ خواهد شد.

