استاندار قزوین:
ذخایر استان تا 6 ماه آینده پاسخگوی نیاز بازار است
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین عصر امروز به همراه جمعی از مدیران استانی از انبارهای کالاهای استراتژیک و سردخانههای میوه تنظیم بازار استان بازدید کرد.
استاندار قزوین در این بازدید با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق ذخایر کالاهای اساسی و نظارت مستمر بر روند توزیع و قیمتها گفت: تأمین نیازهای اساسی مردم از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
نوذری با اشاره به ذخایر میوه شب عید افزود: در حال حاضر حدود 300 تن پرتقال، 240 تن سیب و 40 تن خرما در سردخانههای استان دپو شده و مجموع ذخایر میوه شب عید به نزدیک 600 تن رسیده است که در صورت نیاز، امکان افزایش آن نیز وجود دارد.
استاندار قزوین خاطرنشان کرد: میزان ذخایر کالاهای اساسی و محصولات مورد نیاز مردم در انبارها و سردخانههای استان نسبت به سال گذشته حدود 2 برابر شده و برای پنج تا شش ماه آینده هیچگونه نگرانی در حوزه تأمین اقلام ضروری وجود ندارد.
نوذری هدف از این بازدید را بررسی میدانی روند تأمین، شناسایی چالشها و رفع موانع احتمالی عنوان کرد و ادامه داد: جمعبندی مسائل و نیازهای شهرستانها در جلسه تنظیم بازار استان به صورت روزانه بررسی و تصمیمات لازم برای توزیع مناسب اتخاذ خواهد شد.