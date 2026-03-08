افزایش سرعت وزش باد و کاهش محسوس دما در انتظار سیستان و بلوچستان

افزایش سرعت وزش باد و کاهش محسوس دما در انتظار سیستان و بلوچستان
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: با صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی این اداره کل، از صبح سه شنبه تا صبح پنجشنبه (۱۹ تا ۲۱ اسفند) افزایش سرعت وزش باد و کاهش محسوس دما در استان انتظار می‌رود.

به گزارش ایلنا، محسن حیدری روز یکشنبه اظهار کرد: در این مدت برای زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز ورزش باد شدید و گرد و خاک و افزایش غبار برای زاهدان مناطق شرقی و غرب سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: طی این مدت کاهش حدود ۱۰ تا ۱۵ درجه ای دما در سیستان و بلوچستان رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌ِ رو، پرهیز از سفرهای غیرضروری، رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به ایمن‌سازی پوشش گلخانه‌ها، سقف‌های موقت و بنرهای تبلیغاتی، و برای کاهش خسارات به صنعت کشاورزی تمهیدات لازم اندیشیده شود.

 

