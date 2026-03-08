مراجعه ماموران قرائت کنتور برق با ارائه کارت شناسایی در شیراز
شرکت توزیع نیروی برق شیراز امروز یکشنبه، ۱۷ اسفند طی اطلاعیهای اعلام کرد که ماموران این شرکت برای قرائت یا نصب کنتور برق با ارائه کارت شناسایی معتبر به درب منازل مراجعه میکنند.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق شیراز آمده است: ضمن محکوم کردن حملات متجاوزگرانه رژیمهای نامشروع صهیونی و آمریکایی، به اطلاع کلیه مشترکان گرامی میرساند با هدف استمرار خدمت رسانی، بر اساس برنامه زمانبندی دورهای و یا ضرورت ارائه سایر خدمت از جمله نصب لوازم اندازهگیری، مأموران شرکت توزیع نیروی برق با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر، جهت قرائت کنتور برق و یا نصب کنتور به درب منازل و واحدهای تجاری شما مراجعه خواهند کرد.
نکات مهم برای آگاهی و همکاری هر چه بهتر شما عزیزان:
کنترل هویت: لطفاً پیش از هرگونه همکاری، از مشاهده کارت شناسایی معتبر اطمینان حاصل فرمایید.
دسترسی آسان: جهت تسریع در فرآیند خدمت لطفاً در صورت امکان، دسترسی مناسبی فراهم آورید.
سامانه ۱۲۱ شرکت توزیع نیروی برق به صورت شبانهروزی آماده دریافت نظرات، پیشنهادات، انتقادات و همچنین ثبت حوادث و درخواستهای شما هموطنان عزیز است، در صورت بروز هرگونه مشکل یا ابهام، میتوانید با این شماره تماس بگیرید.
همکاری شما نقش مؤثری در استمرار خدمات رسانی خواهد داشت، از همراهی صمیمانه شما سپاسگزاریم.