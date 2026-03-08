خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق شیراز آمده است؛

مراجعه ماموران قرائت کنتور برق با ارائه کارت شناسایی در شیراز

کد خبر : 1759871
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت توزیع نیروی برق شیراز امروز یکشنبه، ۱۷ اسفند طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ماموران این شرکت برای قرائت یا نصب کنتور برق با ارائه کارت شناسایی معتبر به درب منازل مراجعه می‌کنند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق شیراز آمده است: ضمن محکوم کردن حملات متجاوزگرانه رژیم‌های نامشروع صهیونی و آمریکایی، به اطلاع کلیه مشترکان گرامی می‌رساند با هدف استمرار خدمت رسانی، بر اساس برنامه زمان‌بندی دوره‌ای و یا ضرورت ارائه سایر خدمت از جمله نصب لوازم اندازه‌گیری، مأموران شرکت توزیع نیروی برق با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر، جهت قرائت کنتور برق و یا نصب کنتور به درب منازل و واحدهای تجاری شما مراجعه خواهند کرد.

نکات مهم برای آگاهی و همکاری هر چه بهتر شما عزیزان:

کنترل هویت: لطفاً پیش از هرگونه همکاری، از مشاهده کارت شناسایی معتبر اطمینان حاصل فرمایید.

دسترسی آسان: جهت تسریع در فرآیند خدمت لطفاً در صورت امکان، دسترسی مناسبی فراهم آورید.

سامانه ۱۲۱ شرکت توزیع نیروی برق به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت نظرات، پیشنهادات، انتقادات و همچنین ثبت حوادث و درخواست‌های شما هموطنان عزیز است، در صورت بروز هرگونه مشکل یا ابهام، می‌توانید با این شماره تماس بگیرید.

همکاری شما نقش مؤثری در استمرار خدمات رسانی خواهد داشت، از همراهی صمیمانه شما سپاسگزاریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل