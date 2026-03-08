بدرقه باشکوه مردم شیراز با ۲۰ شهید جنگ

بدرقه باشکوه مردم شیراز با ۲۰ شهید جنگ
پیکرهای مطهر ۲۰ شهید والامقام جنگ رمضان که در حملات ددمنشانه رژیم آمریکا و صهیونیستی به شهادت رسیده بودند، امروز ۱۷ اسفند تشییع و در گلزار شهدای شیراز به خاک سپرده شدند.

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع راس ساعت ۹ صبح از میدان شهدا آغاز شد و پیکرهای پاک ۲۰ شهید جنگ تحمیلی ددمنشانه آمریکایی-صهیونی، بر دستان مردم قدرشناس و انقلابی شیراز به سمت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) تشییع شد.

با ورود پیکر مطهر این شهدای والامقام به میان جمعیت، فریاد رسای «خون‌خواهی» و «انتقام» طنین‌انداز شد و جمعیت انبوه، تکبیرگویان پشت سر پیکرها به سمت گلزار شهدا رهسپار شدند.

پس از تشرف پیکرهای مطهر شهدا به حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) و ادای احترام، کاروان تشییع به سمت دارالرحمه شیراز حرکت کرد؛ در این مکان، نماز بر پیکر پاک این شهیدان والامقام اقامه شد و سپس پیکرهای مطهر در قطعه‌ای که ویژه شهدای جنگ رمضان در گلزار شهدای شیراز پیش‌بینی شده بود، با چشمانی اشکبار و دل‌هایی آکنده از غم و افتخار، به خاک سپرده شدند.

اصغر رجبی، علیرضا بری، نرجس شیخ‌پور شیرازی، حمیدرضا زارع مهذبیه، ابراهیم آزادی، علی‌محمد مرشدی، رضا روستا، رحمان رضائی، حسن مینایی‌فرد، عبدالرضا گیانی، محمدحسین بیات و عباس عرفانی از جمله شهدایی بودند که امروز در شیراز تشییع شدند.

