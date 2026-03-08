به گزارش ایلنا، علیرضا مقدم با تاکید بر حضور فعالانه خادمان بنیاد مسکن از روز اول جنگ تحمیلی افزود: کارشناسان و ارزیابان با فعالیت دو‌شیفتی در قالب گروه‌های مشخص تا ۱۷ اسفند توانسته‌اند سه هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده را شناسایی و ارزیابی کنند و آنها را با شاخص تخریبی و احداثی، تعمیری، معیشتی و لوازم خانگی بررسی و ثبت کنند.

وی افزود: بیشترین واحدهای آسیب دیده مسکونی و تجاری مربوط شهرستان ارومیه با حدود ۹۵۰ واحد است.

مقدم با بیان اینکه در ارومیه ۱۵ اکیپ دو نفره ارزیاب درحال حاضر به صورت میدانی مشغول ارزیابی واحدهای خسارت دیده هستند، گفت: با توجه به شرایط جنگی در کشور ارزیابی ها ادامه دارد تا مردم اطمینان حاصل کنند نیروها به صورت میدانی در صحنه حضور دارند.

مدیر کل بنیاد مسکن استان افزود:همچنین تاکنون ۲۰۰ واحد تجاری خسارت دیده در استان نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

