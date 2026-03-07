به گزارش ایلنا، اسماعیل دهستانی شنبه شب در گفت وگویی افزود: از مجموع مجروحان این حمله ددمنشانه، چهار نفر سرپایی درمان شده و ۶ نفر نیز به بیمارستان‌ها اعزام ، بستری و تحت درمان هستند.

وی ادامه داد: تعدادی از خودروهای پارک شده در حاشیه پارکینگ این پایانه نیز دچار آتش سوزی شده بودند که توسط عوامل امدادی سریعا حریق کنترل شد.

وی با بیان اینکه خدمت رسانی در این پایانه همچنان ادامه دارد، تاکید کرد: به زیرساخت‌های اصلی و تأسیسات پایانه اعلام بار خسارت عمده‌ای وارد نشده است.

ظهر امروز دشمن صهیونی - آمریکایی، محوطه پایانه اعلام بار یزد را مورد هدف قرار داد.