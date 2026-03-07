تجاوز دشمن به ۱۴۳ واحد مسکونی و تجاری مردم در لرستان خسارت زد

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی شامگاه شنبه در گفت وگویی افزود: ۶۷ واحد مسکونی در شهرهای خرم‌آباد، بروجرد، چگنی، نورآباد و سلسله دچار خسارت شده که از این تعداد نورآباد با ۲۳ واحد سهم بیشتری از این خسارت‌ها دارد.

وی با اشاره به تخریب کامل چهار واحد تجاری شهروندان در شهر چگنی نیز اظهار کرد: ۷۲ واحد تجاری در خرم آباد، بروجرد، پلدختر، چگنی و نورآباد نیز دچار خسارت و در مجموع ۱۴۳ واحد تجاری و مسکونی شهروندان استان دچار خسارت یا تخریب شده است.

مراجعه به بنیاد مسکن برای برآورد خسارات

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان در خصوص چگونگی پرداخت خسارت در این خصوص توضیح داد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به ادارات بنیاد مسکن برای تشکیل پرونده اقدام کنند تا میزان خسارت وارده پس از ارزیابی‌های کارشناسی برآورد و تایید شود.

مجیدی با تاکید بر اینکه دولت برای جبران خسارت‌های مربوطه با جدیت اقدام می‌کند، تاکید کرد: نحوه چگونگی جبران خسارات و یا پرداخت تسهیلات احتمالی متعاقبا مشخص و اطلاع رسانی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه طرح های عمرانی و زیرساختی استان با رعایت ملاحظات در حال پیگیری هستند، اضافه کرد: وضعیت زیرساخت‌های خدماتی از جمله آب، برق و گاز پایدار است و با وجود شرایط جنگی، تمام تلاش برای رفاه حال شهروندان و بازدیدها برای رصد وضعیت طرح‌ها تداوم دارد.