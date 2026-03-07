مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد؛

شهادت ۲ ورزشکار کرمانشاهی در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه از شهادت دو ورزشکار استان در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به مناطقی از استان خبر داد. 

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، حمیدرضا عزتی اظهار کرد: در حملات روز گذشته(جمعه، ۱۵ اسفند) رژیم صهیونیستی و آمریکا، یکی از ورزشکاران رشته وزنه برداری استان به شهادت رسید. 

وی افزود: در این حملات شهید محمد رستمی از ورزشکاران شهرستان هرسین و قهرمان رشته وزنه برداری در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه همچنین از به شهادت رسیدن دبیر هیات انجمن‌های ورزش‌های رزمی شهرستان هرسین خبرداد و گفت: شهید علی حاجی پور دبیر هیات انجمن‌های ورزش‌های رزمی و از ورزشکاران این رشته در شهرستان هرسین نیز در حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان به شهادت رسید. 

وی در ادامه از تخریب و وارد آمدن خسارت به تعدادی از اماکن ورزشی استان در پی این حملات خبر داد و اظهار کرد: بدنبال حملات چند روز اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار تعدادی از اماکن ورزشی استان همچون استخر و سالن‌های مجموعه‌های ورزشی احرار و شهدای شهرستان سرپلذهاب، سالن‌های ورزشی شهرستان هرسین، سالن ورزشی شهید عبدالله زاده پاوه، سالن کشتی دالاهو، سه سالن ورزشی شهرک تعاون و ساختمان اداری اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه خسارات زیادی دیده‌اند. 

