شهادت ۲ ورزشکار کرمانشاهی در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، حمیدرضا عزتی اظهار کرد: در حملات روز گذشته(جمعه، ۱۵ اسفند) رژیم صهیونیستی و آمریکا، یکی از ورزشکاران رشته وزنه برداری استان به شهادت رسید.

وی افزود: در این حملات شهید محمد رستمی از ورزشکاران شهرستان هرسین و قهرمان رشته وزنه برداری در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه همچنین از به شهادت رسیدن دبیر هیات انجمن‌های ورزش‌های رزمی شهرستان هرسین خبرداد و گفت: شهید علی حاجی پور دبیر هیات انجمن‌های ورزش‌های رزمی و از ورزشکاران این رشته در شهرستان هرسین نیز در حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان به شهادت رسید.

وی در ادامه از تخریب و وارد آمدن خسارت به تعدادی از اماکن ورزشی استان در پی این حملات خبر داد و اظهار کرد: بدنبال حملات چند روز اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار تعدادی از اماکن ورزشی استان همچون استخر و سالن‌های مجموعه‌های ورزشی احرار و شهدای شهرستان سرپلذهاب، سالن‌های ورزشی شهرستان هرسین، سالن ورزشی شهید عبدالله زاده پاوه، سالن کشتی دالاهو، سه سالن ورزشی شهرک تعاون و ساختمان اداری اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه خسارات زیادی دیده‌اند.

